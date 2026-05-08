Araçların önünü kesti, "polisim" deyip havaya ateş açtı

İstanbul’da FSM Köprüsü yolunda yaşanan olayda, kendisini sivil polis olarak tanıtan bir kişi araçların önünü keserek sürücülerle tartıştı. Tartışma sırasında şahsın havaya iki el ateş açtığı öne sürüldü. Polis olduğunu söyleyen şahıs ise araçların konvoy oluşturarak trafiği tehlikeye düşürdüğünü, kendisini ve ailesini korumak isterken bunların yaşandığını iddia etti.

İstanbul’da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yolunda yaşanan olay trafikte paniğe neden oldu. İddiaya göre kendisini sivil polis olarak tanıtan bir kişi, seyir halindeki bazı araçların önünü keserek sürücülerle tartışmaya başladı. Taraflar arasında yaşanan sözlü gerilim kısa sürede büyüdü.

"BANA GAY DEDİ, TOP DEDİ"

Tartışma sırasında sürücülerden biri, şahsın gerçekten polis olup olmadığını sorgulayarak, “Polissen kimliğini göster. Bana gay dedi, top dedi” sözleriyle tepki gösterdi. O anlarda tarafların birbirlerine yüksek sesle bağırdığı görüldü.

"HACCA YOLCUMUZ GİDECEK LÜTFEN"

Asayiş Berkemal'in servis ettiği görüntülerde; araçta bulunan bir kadın ise yaşanan gerilimi yatıştırmaya çalışarak, “Arabada çocuk var, hamileyim. Hacca yolcumuz gidecek, lütfen” ifadelerini kullandı.

HAVAYA 2 EL ATEŞ AÇTI

Araçtakiler, kendisini polis olarak tanıtan kişinin tartışma sırasında havaya iki el ateş açtığını öne sürdü. Yaşanan anlar çevrede korku ve paniğe neden oldu.

“KONVOY YAPTILAR” SAVUNMASI

Polis olduğu iddia edilen kişi ise suçlamaları farklı bir şekilde anlattı. Şahıs, araçların konvoy oluşturarak trafikte tehlike yarattığını, sürücülerden birinin makas attığını iddia etti. Kendisini ve ailesini korumaya çalışırken olayın bu noktaya geldiğini savundu.

Kaynak: Haberler.com
