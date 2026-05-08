Haberler

İBB'ye yeni operasyon! 29 kişi gözaltına alındı

İBB'ye yeni operasyon! 29 kişi gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyon düzenledi. "Ağaç ve Peyzaj A.Ş. üzerinden usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işleterek ihalelere fesat karıştırdığı" iddiasıyla 30 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 29 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk suçlamasıyla açılan 77'si tutuklu 414 sanıklı davada 34'üncü duruşma geride kalırken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yeni bir operasyona imza attı.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA VAR

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre İBB Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'ye yönelik "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 29 kişi gözaltına alındı.

29 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle: "Cumhuriyet Başsavcılığımızca Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulan suç örgütünün faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen eylemlere yönelik olarak yapılan soruşturmalar kapsamında, örgütün Ağaç ve Peyzaj A.Ş isimli iştirak şirketi üzerinden usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işleterek ihalelere fesat karıştırdığı iddialarına yönelik olarak 08.05.2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, şüphelilerden 29’u Kolluk kuvvetlerince yakalanarak gözaltına alınmış, 1 şüpheli ise yurt dışında bulunması nedeniyle hakkında yakalama çalışmalarına devam edilmektedir."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Hürmüz'de kritik saatler! İran savaş gemilerini vurdu, ABD'den sert misilleme geldi

İran savaş gemilerini vurdu, ABD'den sert misilleme geldi
Barış masası devrildi mi? Trump'tan beklenen açıklama geldi

Çatışma barış masasını devirdi mi? Trump'tan beklenen açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Asensio'dan Fenerbahçe'ye sevindirici haber

Sevindirici haber gece yarısı geldi

Özgür Özel'den SAHA 2026'ya ziyaret: Etkilenmediğim yok, hepsi harika

Özel'den sürpriz ziyaret! TSK'nın yeni silahları soruldu, yanıtı bomba
DSÖ'den aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 12 ülkeye hantavirüs uyarısı

Aralarında Türkiye de var! DSÖ'den 12 ülkeye ölümcül virüs uyarısı
İsrail'de bir kişide hantavirüs tespit edildi

Ölümcül virüs bir ülkeye daha sıçradı! Birkaç ay önce Avrupa'daymış
Asensio'dan Fenerbahçe'ye sevindirici haber

Sevindirici haber gece yarısı geldi

Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçeceği iddiası Afyon’u ayağa kaldırdı

Belediye Başkanı'nın AK Parti'ye geçeceği iddia edilen kent ayakta

Final maçı İstanbul'da! UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler belli oldu

Ortalık resmen yandı! İşte Avrupa Ligi'nde finale yükselen iki takım