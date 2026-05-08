Çöp evde bitkin halde bulunan adamın yeni hali şaşırttı
Kocaeli'de icra yoluyla kaybettiği dairesinde yaşayan 60 yaşındaki vatandaş, bir yıldır dışarı adım atmadığı evinde çöp yığınlarının arasında bitkin halde bulunmuştu. Bir yılın ardından ilk kez tıraş olan ve kişisel bakımları yapılan vatandaş, yeni haliyle şaşırttı.

  • Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 60 yaşındaki S.K., çöp yığını içinde bitkin halde bulundu.
  • S.K., 1 yılı aşkın süredir icra yoluyla kaybettiği dairesinden hiç çıkmamıştı.
  • Temizlik sonrası barınma merkezine götürülen S.K., tıraş olup temiz kıyafetler giyerek yeni haliyle görüntülendi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Mustafapaşa Mahallesi'nde apartman dairesinde yaşayan 60 yaşındaki S.K., ihbarla eve gelen ekiplerce çöp yığınının içinde bitkin halde bulunmuştu.

1 YILI AŞKIN SÜREDİR DAİRESİNDEN HİÇ ÇIKMAMIŞ

Eşini 20 yıl önce kaybeden ve 2 çocuğu farklı şehirlerde yaşayan S.K.'nın, 1 yılı aşkın süredir icra yoluyla kaybettiği dairesinden hiç çıkmadığı öğrenilmişti. Sağlık sorunları ve sık sık bayılması nedeniyle hareket kabiliyeti kısıtlanan adamın, bu süreçteki temel ihtiyaçlarının ise kapısına yemek bırakan komşuları ve belediye ekiplerince karşılandığı belirlenmişti.

EVDEN BİR KAMYON DOLUSU ÇÖP ÇIKARILDI

Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, dün yaptığı temizlik sonrası evden bir kamyon dolusu çöp çıkardı. 60 yaşındaki adama ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri sahip çıktı. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı personel Kavaklı’yı İzmit Kuruçeşme Mahallesi’ndeki barınma merkezine götürdü.

YENİ HALİYLE ŞAŞIRTTI

S.K., bugün yeni haliyle şaşırttı. Bir yılın ardından ilk kez tıraş olan, temiz kıyafetler giyen ve kişisel bakımları yapılan S.K., barınma merkezinde koruma altına alındı. Hem psikolojik hem de fiziksel sağlık sorunlarıyla da ilgilenilen adamın durumu, aile bireylerine haber verildi. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
