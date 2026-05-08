Galatasaray'dan çok konuşulacak Osimhen kararı

Galatasaray yönetiminin, PSG, Arsenal ve Barcelona’nın ilgisine rağmen Victor Osimhen’i satmama kararı aldığı öne sürüldü.

  • Galatasaray, Victor Osimhen'i satmayı düşünmüyor.
  • PSG, Osimhen için Galatasaray'a 75 milyon euro teklif etti.
  • Osimhen, Galatasaray formasıyla 32 maçta 20 gol ve 8 asist yaptı.

Galatasaray, Avrupa devlerinin peşine düştüğü Victor Osimhen için kararını verdi. Sarı-kırmızılı yönetimin Nijeryalı yıldızı satmayı düşünmediği öğrenildi.

PSG’DEN 75 MİLYON EURO İDDİASI

Fransız basınında yer alan haberlere göre PSG, Victor Osimhen için Galatasaray’ın kapısını 75 milyon euroluk teklif ile çaldı. Daha önce Arsenal ve Barcelona’nın da yıldız golcüyle ilgilendiği öne sürülmüştü.

GALATASARAY KARARINI VERDİ

Sabah’ın haberine göre Galatasaray yönetimi, Avrupa devlerinin ilgisine rağmen Victor Osimhen’i takımda tutma kararı aldı.

OKAN BURUK PLANINI OSIMHEN ÜZERİNE KURDU

Teknik direktör Okan Buruk’un gelecek sezonun kadro planlamasını Victor Osimhen üzerine yaptığı belirtildi. Sarı-kırmızılı teknik heyetin yıldız golcüyü takımın merkezinde düşündüğü ifade edildi.

NAPOLI’YE ÖDEME TAMAMLANDI

Haberde, Galatasaray’ın 75 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Osimhen için Napoli’ye yapılacak ödemelerin mart ayında tamamen kapatıldığı aktarıldı.

MAAŞIN BİR KISMI SPONSORDAN

Yıllık 21 milyon euro kazanan Nijeryalı yıldızın maaşının 15 milyon eurosunun Galatasaray tarafından, 6 milyon eurosunun ise sponsorlar aracılığıyla karşılandığı belirtildi. Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 32 maçta 20 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.

Alper Kızıltepe
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAli şahdan Ungan:

Sponsor kim ?

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

