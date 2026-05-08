ODTÜ'de Türk bayrağı açan öğrencilere saldıran kişi böyle gözaltına alındı

ODTÜ'deki bahar şenliklerinde Türk bayrağı açan gençlere saldıran grubun en önünde yer alan ve görüntülerde saldırıyı başlatan şüpheli emniyetin operasyonu ile gözaltına alındı. Görüntülerde şahsın ters kelepçe ile etkisiz hale getirildiği görülüyor.

  • ODTÜ'nün 37. Uluslararası Bahar Şenliği'nde Türk bayrağı açan öğrencilere fiziki müdahalede bulunuldu.
  • Saldırganlar öğrencilere içki şişesi fırlattı, kemerle vurdu ve tekme attı.
  • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında 6 şüpheli gözaltına alındı; saldırıyı başlatan İ.K. ters kelepçeyle yakalandı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin (ODTÜ) 37. Uluslararası Bahar Şenliği’nde Türk bayrağına yönelik saygısızlığa inceleme başlatıldı. 6 Mayıs’ta ODTÜ Stadyumu'nda düzenlenen İlkay Akkaya konseri sırasında, tribünlerde Türk bayrağı açıldı. Bayrak açan öğrencilere yönelik fiziki müdahalede bulunuldu.

İÇKİ ŞİŞESİ FIRLATTILAR

O anlara ait görüntülerde, marjinal grupların "ODTÜ bizimdir bizim kalacak", "ODTÜ faşizme mezar olacak" şeklinde sloganlar attığı görüldü. Görüntülerde, tribünde bulunan grubun bayrak dalgalandıran öğrencilerin üzerine yüründüğü ve bayrağı çekiştirdi anlar yer aldı. Arbede anına ilişkin sosyal medyaya yansıyan görüntülerde ise, saldırganların ellerindeki içki şişelerini Türk bayrağı açan öğrencilere fırlattığı belirlendi. Bazı saldırganların da öğrencilere kemerlerle vurduğu, ardından tekme savurduğu kayıtlara geçti.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bu görüntülerin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Bahar Şenlikleri'nde bayrağa yönelik eylemler ve öğrencilere saldırılar nedeniyle başlatılan soruşturmada 6 şüpheli gözaltına alındı.

SALDIRILARI BAŞLATANA TERS KELEPÇE

Olaya ilişkin videolara yansıyan ve saldırıyı başlatan şüphelinin de gözaltına alındığı ortaya çıktı. İ.K. adlı şüphelinin ters kelepçe ile gözaltına alındığı görüldü.

Yorumlar (5)

RIZGAR: Kim bu soytarı.

Kim bu soytarı.

Haber YorumlarıMehmet Karagöz:

bu herif okula niye girmiş kim sokmuş amacı neymiş

Haber YorumlarıAlper eren:

bu tip hiçde öğrenciye benzemiyor.

Haber YorumlarıGoethegitme:

Ellerini kanatlı gibi bağlamislar:))

Hakan Taş: Bıyığına sıam

Bıyığına sıam

