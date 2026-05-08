Mersin’de nefes kesen operasyon! Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu şüphelisi yakalandı
Uluslararası düzeyde aranan bir uyuşturucu şüphelisine yönelik operasyon Mersin’de gerçekleştirildi. İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu E.B., polis ve MİT’in koordineli çalışması sonucu düzenlenen özel harekat destekli baskınla yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
MİT DESTEKLİ OPERASYON
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı’nın koordineli çalışması sonucu, kırmızı bültenle aranan E.B.’nin adresi tespit edildi.
Şüphelinin Yenişehir ilçesindeki adresine özel harekat timlerinin desteğiyle operasyon düzenlendi.
GÖZALTINA ALINDI
Operasyonda yakalanan E.B., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.