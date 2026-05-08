32 milyon TL bütçeli dizinin fişi çekildi

Show TV’nin yüksek bütçeli dizisi “Delikanlı”, reytinglerde beklentileri karşılayamayınca 7. bölümde final yapma kararı aldı.

Show TV ekranlarında pazartesi akşamları yayınlanan “Delikanlı” dizisi için final kararı alındı. Başrollerini Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve Mina Demirtaş’ın paylaştığı yapım, kısa süren ekran macerasıyla gündeme geldi.

BEKLENTİLER KARŞILANMADI

OGM Pictures imzalı dizinin yapımcılığını Onur Güvenatam üstleniyordu. Güçlü oyuncu kadrosu ve yüksek bütçesiyle sezonun dikkat çeken projeleri arasında gösterilen “Delikanlı”, reytinglerde istenilen başarıyı elde edemedi.

Yeni sezona iddialı başlayan dizinin beklentilerin altında kalması sonrası erken final kararı alındı.

YÖNETMEN DEĞİŞİKLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Birsen Altuntaş’ın haberine göre; dizide yönetmen değişikliği de yaşandı. İlk bölümlerde yönetmen koltuğunda oturan Zeynep Günay’ın 5. bölümde projeden ayrıldığı öğrenildi.

Aybike Ertürk’ün senaryosunu kaleme aldığı dizinin çekimleri ise devam ediyor. Ekip şu sıralar 6. bölüm üzerinde çalışıyor.

32 MİLYONLUK BÜTÇE GÜNDEM OLMUŞTU

“Delikanlı”, yaklaşık 32 milyon TL’lik bütçesiyle son dönemin en yüksek maliyetli televizyon projeleri arasında gösteriliyordu. Büyük yatırım yapılan dizinin kısa sürede final kararı alması sektörde de dikkat çekti.

Dizinin 7. bölümde ekranlara veda edeceği öğrenildi.

