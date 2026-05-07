Dries Mertens yuvaya döndü

Galatasaray’ın eski futbolcusu Dries Mertens, Antalyaspor karşısında oynanacak şampiyonluk maçı öncesi ailesiyle birlikte İstanbul’a geldi. Mertens, havalimanında “Cumartesi görüşürüz” derken, eşi “Kolayca şampiyon oluyoruz” ifadelerini kullandı.

  • Dries Mertens, ailesiyle birlikte Galatasaray'ın şampiyonluk maçını izlemek için İstanbul'a geldi.
  • Mertens, Hong Kong'tan TK171 sefer sayılı uçakla saat 15.54'te İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.
  • Mertens, taraftarlara 'Cumartesi görüşürüz' diyerek şampiyonluk maçına işaret etti.

Galatasaray’ın eski futbolcusu Dries Mertens, eski takımının şampiyonluk maçını izlemek için ailesiyle birlikte İstanbul’a geldi.

MERTENS VE AİLESİ İSTANBUL'DA

Tatil için gittiği Hong Kong’tan TK171 sefer sayılı uçakla saat 15.54’te İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Havalimanında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan futbolcu, taraftarların fotoğraf çekilme isteğini geri çevirmedi. Ayrıca Belçikalı futbolcunun Türkçe ifadeler kullanması dikkat çekti.

''CUMARTESİ GÖRÜŞÜRÜZ''

Dries Mertens, Galatasaray’ı çok özlediğini vurgulayarak başta İstanbul olmak üzere Türkiye’yi çok sevdiğini kaydetti. Bunun yanı sıra Mertens, “ Galatasaray taraftarına mesajınız var mı?” sorusuna “Cumartesi görüşürüz” şeklinde yanıt verdi.

''İSTANBUL'DA KENDİMİ EVİMDE HİSSEDİYORUM''

Belçikalı futbolcunun eşi Katrin Kerkhofs, İstanbul’a geldikleri için mutlu ve sevgi dolu olduklarının altını çizdi. Öte yandan İstanbul’u çok özlediğini ve kendini evinde hissettiğini söyleyen Kerhofs, Galatasaray taraftarlarına şampiyonluk diledi ve bunun çok kolay olduğunu ifade etti.

Cemre Yıldız
