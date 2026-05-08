Fenerbahçe'de deprem! Seçim sonrası ortalık yanacak

Fenerbahçe’de seçim sonrası yeni yönetimin yabancı oyuncu sayısını düşürmek için en az 10 futbolcuyla yollarını ayırmayı planladığı öne sürüldü.

Fenerbahçe’de seçim sonrası yeni yönetimin kadroda büyük değişime gitmesi bekleniyor. Sarı-lacivertlilerde yabancı oyuncu sayısını azaltmak için en az 10 futbolcuyla yolların ayrılacağı öne sürüldü.

6-7 Haziran’da gerçekleştirilecek seçimli olağan genel kurul sonrası göreve gelecek yönetimin, yeni sezon öncesinde kapsamlı kadro planlamasına başlayacağı belirtildi.

Haberde; Diego Carlos, Sofyan Amrabat, Dominik Livakovic, Omar Fayed ve Ognjen Mimovic ile yolların ayrılmasının beklendiği ifade edildi.

Ayrıca Archie Brown, Dorgeles Nene ve Fred için cazip teklifler gelmesi halinde satış ihtimalinin değerlendirileceği aktarıldı.

Ara transfer döneminde kadroya katılan Sidiki Cherif’in kiralık gönderilmesinin planlandığı belirtilirken, Ederson için ise iyi bir teklif gelmesi durumunda ayrılığa onay verileceği öne sürüldü.

Öte yandan Milan Skriniar, Nelson Semedo, N’Golo Kante, Marco Asensio, Anderson Talisca ve Anthony Musaba’nın yeni sezonda takımda kalmasının beklendiği ifade edildi.

Yönetimin hem yabancı kontenjanını rahatlatmak hem de bonservis geliri elde etmek amacıyla geniş çaplı bir operasyon hazırlığında olduğu kaydedildi.

Yorumlar (2)

Mia:

feneri şu çok bilmiş kız yönetecek.adam kızına pahalı bir oyuncak alıyor...

Ali şahdan Ungan:

Toptan temizlik yapın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

