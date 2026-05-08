Fenerbahçe'de deprem! Seçim sonrası ortalık yanacak

Fenerbahçe’de seçim sonrası yeni yönetimin kadroda büyük değişime gitmesi bekleniyor. Sarı-lacivertlilerde yabancı oyuncu sayısını azaltmak için en az 10 futbolcuyla yolların ayrılacağı öne sürüldü.

SEÇİM SONRASI YENİ PLANLAMA

6-7 Haziran’da gerçekleştirilecek seçimli olağan genel kurul sonrası göreve gelecek yönetimin, yeni sezon öncesinde kapsamlı kadro planlamasına başlayacağı belirtildi.

AYRILMASI BEKLENEN İSİMLER

Haberde; Diego Carlos, Sofyan Amrabat, Dominik Livakovic, Omar Fayed ve Ognjen Mimovic ile yolların ayrılmasının beklendiği ifade edildi.

Ayrıca Archie Brown, Dorgeles Nene ve Fred için cazip teklifler gelmesi halinde satış ihtimalinin değerlendirileceği aktarıldı.

KİRALIK PLANLAMASI DA VAR

Ara transfer döneminde kadroya katılan Sidiki Cherif’in kiralık gönderilmesinin planlandığı belirtilirken, Ederson için ise iyi bir teklif gelmesi durumunda ayrılığa onay verileceği öne sürüldü.

KALMASI BEKLENEN YILDIZLAR

Öte yandan Milan Skriniar, Nelson Semedo, N’Golo Kante, Marco Asensio, Anderson Talisca ve Anthony Musaba’nın yeni sezonda takımda kalmasının beklendiği ifade edildi.

YABANCI SAYISI DÜŞÜRÜLECEK

Yönetimin hem yabancı kontenjanını rahatlatmak hem de bonservis geliri elde etmek amacıyla geniş çaplı bir operasyon hazırlığında olduğu kaydedildi.