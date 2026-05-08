Haberler

Real Madrid'de kafa travması geçiren Valverde'nin sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu

Real Madrid'de kafa travması geçiren Valverde'nin sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Takım arkadaşı Aurelien Tchouameni'den yumruk yediği iddia edilen Real Madrid'in Uruguaylı futbolcusu Federico Valverde, kafa travması sebebiyle sahalardan 10 ila 14 gün uzak kalacak.

  • Federico Valverde'de kafa travması tespit edildi ve 10 ila 14 gün evde dinlenecek.
  • Real Madrid, Valverde ve Aurelien Tchouameni arasında antrenmanda ve soyunma odasında kavga olduğu iddialarını doğrulayarak disiplin soruşturması başlattı.
  • Valverde, takım arkadaşıyla tartıştığını ancak kavga olmadığını, yaralanmanın masaya çarpma sonucu oluştuğunu açıkladı.

İspanya ekibi Real Madrid'in Uruguaylı futbolcusu Federico Valverde, yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

VALVERDE 2 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK 

Kulübün açıklamasında, sağlık ekibi tarafından yapılan testler sonucu Valverde'de kafa travması tespit edildiği belirtildi. Tecrübeli futbolcunun durumunun iyi olduğu ve 10 ila 14 gün evde dinleneceği ifade edildi.

DİSİPLİN SORUŞTURMASI BAŞLATILDI 

Real Madrid Kulübü, Valverde ve Fransız futbolcu Aurelien Tchouameni'nin antrenmanda ve soyunma odasında kavga ettiği iddialarını doğrulayıp bu futbolcular hakkında disiplin soruşturması açtığını duyurmuştu.

İspanya basınında ise Tchouameni ile Valverde arasında son iki gündür antrenmanlarda büyük bir gerginlik yaşandığı, dünkü gerginliğin bugün antrenmanda devam ederek soyunma odasında kavgaya dönüştüğü iddia edilmişti. Valverde'nin aldığı bir darbeden dolayı hastanede dikiş attırıp evine gittiği öne sürülmüştü.

''TAKIM ARKADAŞIM BANA VURMADI, BEN DE ONA VURMADIM''

Takım arkadaşıyla tartışma yaşadıklarını doğrulayan Valverde, buna karşın tartışmanın kavgayla sonuçlanmadığını ifade etti. Valverde, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün antrenmandaki bir pozisyonda takım arkadaşımla bir olay yaşadım. Yorgunluk ve hayal kırıklığı bazı şeylerin olduğundan daha büyük görünmesine sebep olabiliyor. Bugün yeniden bir tartışma yaşadık. Tartışma esnasında yanlışlıkla bir masaya çarptım ve alnımda küçük bir kesik oluştu. Bu yüzden protokol gereği hastaneye gitmem gerekti. Hiçbir şekilde takım arkadaşım bana vurmadı, ben de ona vurmadım. İnsanların kavga ettiğimize ya da olayın kasıtlı olduğuna inanmasının kolay olduğunu biliyorum ama böyle bir şey yaşanmadı." ifadelerini kullandı. 

Cemre Yıldız
Haberler.com
Hürmüz Boğazı’nda gerilim tırmanıyor! İran’dan füze saldırısı açıklaması

Hürmüz’de savaş alarmı! İran ve ABD’den peş peşe saldırı açıklamaları
İran: BAE kaynaklı düşmanca eylem emareleri var

Hürmüz'deki çatışmada büyük şüphe! Savaşa o ülke de girmiş olabilir
Bakan Gürlek: Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ve Özkan Yalım etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi

Muhittin Böcek'in oğlu ve Özkan Yalım itirafçı oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Shakira'dan 12 yıl sonra bir müjde daha! İşte Dünya Kupası'nın resmi şarkısı

12 yıl aradan sonra bombayı patlattı!
Final maçı İstanbul'da! UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler belli oldu

Ortalık resmen yandı! İşte Avrupa Ligi'nde finale yükselen iki takım
Bu nasıl gelenek? Videoyu izleyenler ikiye bölündü

Bu nasıl gelenek? Videoyu izleyenler ikiye bölündü
Bollywood oyuncusu yenilebilir elbisesini davetlilere ikram etti

Yok böyle ikram! Gecenin sonu merak konusu oldu

Shakira'dan 12 yıl sonra bir müjde daha! İşte Dünya Kupası'nın resmi şarkısı

12 yıl aradan sonra bombayı patlattı!
Nevşin Mengü'nün 'Yıldırımhan' için yaptığı yoruma tepki yağıyor

Nevşin Mengü'nün "Yıldırımhan" için yaptığı yoruma tepki yağıyor
Kazakistanlı spor koçunun paylaşımı olay oldu

Herkes onu konuşuyor