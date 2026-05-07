Çorum FK, taraftarı önünde kazanmayı bildi! Süper Lig'e son 2 maç

Trendyol 1. Lig'de Çorum FK, Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup ederek play-off yarı finaline yükselerek Bodrum FK'nin rakibi oldu.

Trendyol 1. Lig play-off birinci tur maçında Çorum FK ile Ankara Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Çorum FK, 1-0 kazandı.

ÇORUM FK, FREDY İLE GÜLDÜ

Ev sahibi ekibi Çorum FK'ye galibiyeti getiren golü, 20. dakikada penaltıdan Fredy kaydetti. Kırmızı-siyahlıların ikinci yarıda Burak Çalık ile bulduğu gol, pozisyonun öncesinde faul olduğu gerekçesiyle iptal oldu. 

SÜPER LİG YOLUNDA SON 2 MAÇ

Bu sonuçla birlikte Ankara Keçiörengücü, Süper Lig'e çıkma şansını kaybetti. Çorum FK ise adını play-off yarı finaline yazdırdı. 

ÇORUM FK VE BODRUM FK YARI FİNALDE

Bodrum FK ve Çorum FK, play-off yarı finalinde 11 ve 15 Mayıs'ta karşı karşıya gelecek. Bu turu geçecek ekip, 24 Mayıs Pazar günü Medaş Konya Büyükşehir Stadı'ndaki finalde Esenler Erokspor'un rakibi olacak.

