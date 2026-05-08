Dünya devi firma Türkiye'den çekiliyor! Yüzlerce çalışan işsiz kalacak
Dünyanın en büyük otomotiv güvenlik sistemleri üreticisi Autoliv, Türkiye’deki üretim faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Direksiyon simidi, hava yastığı ve emniyet kemeri üretimini bölgedeki diğer tesislere kaydıracak şirketin fabrikalarını 2028’in ilk yarısında tamamen kapatması bekleniyor. Karar kapsamında yaklaşık 2 bin 200 çalışan işsiz kalacak.
Otomotiv güvenlik sistemleri üreticisi Autoliv, Türkiye’deki üretim faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Şirket, direksiyon simidi, hava yastığı ve emniyet kemeri üretimini bölgedeki diğer tesislere kaydıracağını açıkladı.
YÜZLERCE KİŞİ İŞSİZ KALACAK
Kademeli şekilde ilerleyecek kapanma sürecinin 2028 yılının ilk yarısında tamamlanması planlanıyor. Karar kapsamında Türkiye operasyonlarında çalışan yaklaşık 2 bin 200 kişinin işine son verileceği belirtildi. Şirket, Türkiye’deki fabrikalarını kapatacak olsa da satış ve müşteri destek birimlerinin faaliyetlerine devam edeceğini duyurdu.
MALİYET 142 MİLYON DOLAR
Autoliv, yeniden yapılandırma sürecinin şirkete yaklaşık 142 milyon dolara mal olacağını açıkladı. BloombergHT'nin haberine göre bu tutarın büyük bölümünün 2026’nın ikinci çeyreğinde bilançoya yansıtılması bekleniyor.
Nakit giderlerin yaklaşık 129 milyon dolar seviyesinde olacağı belirtilirken, bunun büyük kısmını kıdem tazminatı ve çalışanları elde tutma maliyetlerinin oluşturduğu ifade edildi. Şirket ayrıca hesaplamalarda dolar kurunu ortalama 53 TL seviyesinde baz aldığını bildirdi.