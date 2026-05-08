Ankara Valiliği'nden vatandaşlara uyarı! Duyunca panik yapmayın

Ankara Valiliği, 08 Mayıs 2026 Cuma günü yapılacak planlı test uçuşuna ilişkin açıklama yaptı.

Valilik açıklamasında, saat 13.00 ile 17.00 arasında notam kapsamındaki güzergâhları izleyecek uçakların Ankara üzerinden iniş için Esenboğa Havalimanı’nı kullanacağı belirtildi.

Test uçuşu sırasında uçakların “ses hızının üzerinde” uçacağı bildirildi. Bu nedenle kentte yüksek düzeyli ses duyulabileceği ifade edildi.

"TELAŞ OLMASIN"

Ankara Valiliği, oluşabilecek ses nedeniyle vatandaşların telaş ve tedirginlik yaşamaması için bilgilendirme yapıldığını duyurdu.

Ankara Valiliği'nin açıklaması şöyle:

"DUYURU 08 Mayıs 2026 Cuma günü 13.00 - 17.00 saatleri arasında; Planlı ve kontrollü uçuş kapsamında, notam içindeki güzergâhları takip edecek uçakların, Ankara üzerinden iniş için Esenboğa Havaalanı’nı kullanacağı ve “ses hızının üzerinde” uçuş gerçekleştireceği bildirilmiştir. Yapılacak olan planlı test uçuşu esnasında “ses hızının üzerine” çıkılması nedeniyle oluşabilecek yüksek düzeyli ses dolayısıyla, herhangi bir telaş ve tedirginlik yaşanmaması için konu vatandaşlarımızın bilgisine sunulur."