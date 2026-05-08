Bavullarını bile hazırlamıştı! Taraftarın "Gidiyor" dediği isim kalacak
Galatasaray’da eleştirilen Günay Güvenç’in ayrılığı düşünmediği ve kariyerini sarı-kırmızılı takımda bitirmek istediği öğrenilirken, yönetimin de tecrübeli kalecinin takımda kalmasından yana olduğu belirtildi.
ŞAMPİYONLUK MAÇI ÖNCESİ PLANLAMA
Süper Lig’de Antalyaspor karşısında şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanan Galatasaray’da bir yandan da yeni sezonun kadro planlaması sürüyor.
AYRILIK DÜŞÜNMÜYOR
Son haftalarda performansı nedeniyle yoğun eleştiri alan Günay Güvenç’in ise takımdan ayrılmayı düşünmediği belirtildi. 34 yaşındaki kalecinin kariyerini Galatasaray’da noktalamak istediği ifade edildi.
YÖNETİM DEVAM ETMESİNDEN YANA
Teknik heyet ve yönetimin, yaşanan eleştirilere rağmen deneyimli file bekçisinin takımda kalmasını istediği öğrenildi.
TEPKİLERİN ODAĞINDAYDI
Günay Güvenç, özellikle Türkiye Kupası’ndaki Gençlerbirliği maçının ardından eleştirilmiş, Samsunspor deplasmanında gördüğü kırmızı kart sonrası da taraftarların hedefi olmuştu.
KALECİ TRANSFERİ GÜNDEMDE
Öte yandan Galatasaray’ın yeni sezonda yerli bir kaleci transferi için çalışmalar yaptığı ve Uğurcan’ın arkasında görev yapacak alternatif isimleri değerlendirdiği öne sürüldü.