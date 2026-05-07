Bodrum FK'den Süper Lig yolunda kritik bir zafer

Trendyol 1. Lig play-off birinci tur maçında Sipay Bodrum FK ile Atko Grup Pendikspor karşı karşıya geldi. Bodrum İlçe Stadyumu’ndaki mücadeleyi Bodrum FK, 2-0 kazandı.

BODRUM FK 2 GOLLE KAZANDI

Ev sahibi ekibi Bodrum FK'ya galibiyeti getiren golleri 54 dakikada Vinko Soldo (K.K) ve 81 dakikada Taulant Seferi kaydetti.

PLAY-OFF YARI FİNALİNE YÜKSELDİLER

Bu sonuçla birlikte Pendikspor, Süper Lig'e çıkma hayallerine veda etti. Bodrum FK, Süper Lig'e çıkma yolunda play-off yarı finaline yükselmeyi başardı. Yeşil-beyazlılar, bu turda Çorum FK ile karşı karşıya gelecek. Bu maçı kazanan finalde Esenler Erokspor'un rakibi olacak.