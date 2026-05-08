Güle güle Ederson! Fenerbahçe'de kim başkan seçilirse seçilsin yollar ayrılıyor

Fenerbahçe’de Ederson ile yolların ayrılması beklenirken, Aziz Yıldırım ve Hakan Safi’nin Jan Oblak, Mike Maignan ve Lucas Chevalier gibi yıldız kalecileri gündemine aldığı öne sürüldü.

  • Fenerbahçe'de başkan kim olursa olsun kaleci Ederson ile yollar ayrılacak.
  • Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, yeni sezonda kaleyi farklı bir isme emanet etmek istiyor.
  • Fenerbahçe'nin gündeminde Jan Oblak, Mike Maignan ve Lucas Chevalier gibi kaleciler var.

Fenerbahçe’de seçim öncesi kaleci operasyonu başladı. Sarı-lacivertlilerde başkan kim olursa olsun Ederson ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

EDERSON’UN BİLETİ KESİLDİ

Büyük beklentilerle transfer edilen Brezilyalı kalecinin, sezon bitmeden kredisini tükettiği öne sürüldü. İddiaya göre hem Aziz Yıldırım hem de Hakan Safi yönetimi, yeni sezonda kaleyi farklı bir isme emanet etmek istiyor.

HEDEF “TARTIŞILMAYACAK” KALECİ

Başkan adaylarının, taraftarın güven duyacağı dünya çapında bir kaleci transferi için çalışmalar yaptığı belirtildi.

OBLAK İDDİASI

Fenerbahçe’nin gündemindeki en dikkat çekici isimlerden biri Atletico Madrid’in Sloven kalecisi Jan Oblak oldu. Dünya futbolunun en iyi kalecileri arasında gösterilen yıldız eldivenin İspanyol ekibinden ayrılabileceği konuşuluyor.

MAIGNAN DA LİSTEDE

Milan forması giyen Fransız kaleci Mike Maignan’ın da Fenerbahçe’nin radarında olduğu öne sürüldü. Daha önce Galatasaray’ın da gündemine gelen deneyimli file bekçisinin yeni bir maceraya sıcak baktığı iddia edildi.

LUCAS CHEVALIER FORMÜLÜ

PSG’nin Maignan transferini gerçekleştirmesi halinde Lucas Chevalier’nin kiralık olarak gönderilebileceği ve Fenerbahçe’nin bu ihtimali değerlendirdiği aktarıldı. Aziz Yıldırım ile Hakan Safi’nin, başkan seçilmeleri halinde kaleye yıldız bir transfer yapmak için tüm şartları zorlayacağı belirtildi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Yorumlar (1)

mardinli yiğit:

Özünde iyi kaleciydi ama fenerde tutturamadı.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

