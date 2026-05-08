Alex de Souza'dan Fenerbahçe'deki seçim için gece yarısı açıklama

Aziz Yıldırım için “Geri gel patron” yorumunu yapan Alex de Souza, daha sonra yaptığı açıklamada Fenerbahçe seçimlerinde hiçbir adayı desteklemediğini söyledi.

  • Alex de Souza, Cristian Baroni'nin Aziz Yıldırım'a destek paylaşımına 'Geri gel patron! Benim desteğim tamamen seninle' yorumunu yaptı.
  • Alex de Souza, seçimlerde kimseyi desteklemediğini ve sadece Fenerbahçe taraftarı olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe’nin efsane futbolcusu Alex de Souza’nın, Aziz Yıldırım’a verdiği destek gündem olmuştu. Brezilyalı yıldızdan konuyla ilgili yeni açıklama geldi.

“GERİ GEL PATRON” DEMİŞTİ

Fenerbahçeli eski futbolcu Cristian Baroni’nin Aziz Yıldırım’a destek paylaşımına yorum yapan Alex de Souza, “Geri gel patron! Benim desteğim tamamen seninle” ifadelerini kullanmıştı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Alex’in yorumu kısa sürede sarı-lacivertli taraftarlar arasında büyük ses getirirken, Brezilyalı efsanenin seçimde Aziz Yıldırım’ı desteklediği yorumları yapılmıştı.

“KİMSEYİ DESTEKLEMİYORUM”

Gündem olan paylaşım sonrası Alex de Souza’dan yeni açıklama geldi. Instagram hesabından konuşan Brezilyalı isim, yanlış anlaşıldığını savundu.

“SADECE TARAFTARIM”

Alex açıklamasında, “02/10/2012 tarihinden bu yana kulübün içinde değilim. O gün taraftarlarından biri oldum ve öyle de kaldım. Bundan ötesi yok. Seçimlerde kimseyi destekleyen tarafta değilim. Kulübün tekrar şampiyon olmasını istiyorum” ifadelerini kullandı. Alex’in ilk yorumu ve ardından yaptığı açıklama sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
