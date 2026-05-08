Marketi dağıtan kadının kimliği şoke etti! Birkaç ay önce de benzeri bir olayın başrolündeydi

Bursa'da kasiyerin "Market uygulamanız var mı?" sorusuna sinirlenip ortalığı birbirine katan kadının, şubat ayında bir taksi durağına saldıran ve durağa 150 bin TL'lik zarar veren kişi olduğu ortaya çıktı.

  • Bursa Nilüfer Görükle'de bir kadın markette kasiyerin 'Market uygulamanız var mı?' sorusuna sinirlenerek raflardaki ürünleri yere fırlattı.
  • Kadının, 3 Şubat 2026'da Bursa Şehir Hastanesi taksi durağında ayaklı küllükle camları kırarak 150 bin TL zarar verdiği olayın aynı kişisi olduğu ortaya çıktı.
  • Kadın, taksi durağı olayının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Görükle Mahallesi’nde bir markette yaşanan olay görenleri şaşkına çevirdi. İddiaya göre alışveriş yapmak için markete gelen bir kadın müşteri, kasada çalışan personelin “Market uygulamanız var mı?” sorusuna sinirlendi. Bir anda bağırmaya başlayan kadın, market içerisindeki raflarda bulunan ürünleri yere fırlatarak ortalığı savaş alanına çevirdi. 

MÜŞTERİLER KORKUYLA MARKETTEN ÇIKTI

Kadının öfke patlaması sırasında markette bulunan bazı müşteriler panik yaşayarak dışarı çıktı. Çalışanlar ise kadını sakinleştirmeye ve durumu kontrol altına almaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine güvenlik ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Show Tv'nin haberine göre; marketi dağıtan kadının, geçtiğimiz aylarda Bursa Şehir Hastanesi’nde bulunan bir taksi durağında çıkardığı olayla gündeme gelen kişi olduğu ortaya çıktı. 

3 Şubat 2026’da yaşanan olayda kadın, müşteri taşıyan bir taksiye binmek istemiş, durak görevlisinin sıradaki aracı beklemesi gerektiğini söylemesi üzerine sinir krizi geçirmişti. Ayaklı küllüğü eline alan kadın, taksi durağının camlarını kırarak büyük zarar vermişti.

TAKSİ DURAĞINA 150 BİN TL ZARAR VERMİŞTİ

Öfke nöbeti sırasında taksi durağında yaklaşık 150 bin TL’lik maddi hasar oluştuğu belirtilmişti. Gözaltına alınan kadın, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Şimdi ise aynı kişinin bu kez bir markette benzer görüntülere neden olduğu öne sürüldü.

Kaynak: Haberler.com
