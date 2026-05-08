Heimlich manevrasıyla öğrencisinin hayatını kurtardı

Osmaniye’de nefes borusuna mısır kaçan ilkokul öğrencisi, öğretmeni tarafından Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. O anlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

YAŞANAN PANİK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay, 7 Ocak İlkokulu’nda meydana geldi. Teneffüs sırasında arkadaşlarıyla oyun oynayan bir öğrencinin nefes borusuna yediği mısır kaçtı. Nefes alamayan öğrenci fenalaşınca durumu fark eden sınıf öğretmeni Ayşe Dinç, öğrenciye vakit kaybetmeden Heimlich manevrası uyguladı. Yapılan müdahalenin ardından öğrencinin nefes borusuna kaçan mısır parçası çıkarıldı ve öğrenci yeniden nefes almaya başladı. Yaşanan panik dolu anlar, okulun güvenlik kameralarına yansıdı.

"HERKESİN İLK YARDIM EĞİTİMİ ALMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Öğretmen Ayşe Dinç, daha önce aldığı ilk yardım eğitimi sayesinde doğru müdahaleyi yaptığını belirterek, “Bahçe nöbetim sırasında bir öğrencimin boğazını tutup bana doğru gelmeye ve nefes almamaya başladığını fark ettim. Daha önce almış olduğum ilk yardım eğitimleri sayesinde aklıma Heimlich manevrası geldi ve hemen uygulamaya başladım. Bu sayede, öğrencimin boğazındaki yabancı cisim dışarı çıktı. Öğrenci yavaş yavaş nefes almaya ve kendine gelmeye başladı. Bu tür durumlarda soğukkanlı davranıp zamanında ve doğru müdahale yapmak çok önemli ve hayat kurtarıyor. Bu nedenle herkesin ilk yardım eğitimi alması gerektiğini düşünüyorum. En büyük sevincimiz öğrencimizin yeniden sağlığına kavuşmuş olmasıdır” dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı