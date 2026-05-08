Kıraathane görünümlü kumarhane! Kadınları kullanıp çiftçileri borçlandırmışlar

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde kıraathane görünümlü kumarhanelerde faaliyet gösteren suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli yakalandı. Çetenin özellikle çiftçileri hedef alarak kumara sürüklediği, yüksek faizle borçlandırdığı ve mal varlıklarına el koyduğu belirlendi.

KADINLARI KULLANIP KUMARA TEŞVİK ETTİLER

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında örgütü takibe aldı. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takipte, şüphelilerin işlettiği kıraathane görünümlü yerlerde kumar oynattıkları tespit edildi. Şüphelilerin, kumar masalarına oturttukları kadınları kullanarak vatandaşları oyuna teşvik ettiği, özellikle bölgedeki çiftçileri hedef alarak yüksek miktarda para kaybettirdikleri ortaya çıktı.

BORÇLANDIRIP SENET İMZALATTILAR

Kumarda para kaybeden kişilere yüksek faizle borç veren çetenin, mağdurlara zorla senet imzalattığı belirlendi. Borcunu ödeyemeyen kişilerin ise ofislerde alıkonulduğu, ölümle tehdit edildiği ve darbedildiği tespit edildi.

ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUĞA ŞİDDET

Şüphelilerin, baskı altına aldıkları kişilerin ev, arsa ve mal varlıklarına el koyduğu, ayrıca borcunu ödeyemeyen bir mağdurun özel gereksinimli çocuğunu darbettiği ortaya çıktı. Çetenin dikkat çekmemek için zorla aldıkları tapuları örgüt üyeleri üzerine devrettirdiği ve elde edilen paraları farklı hesaplara aktardığı da belirlendi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLA YAKALANDILAR

Suç örgütünün liderinin talimatlarıyla hareket eden şüphelilerin, mağdurlar üzerinde sistematik baskı kurduğu tespit edilince ekipler 5 Mayıs’ta harekete geçti. Özel Harekat polislerinin desteğiyle belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda B.B., M.T., V.E., S.B., H.B. ve B.A. isimli 6 şüpheli yakalanırken, devam eden süreçte gözaltı sayısı 14’e yükseldi. Şüphelilerden birinin askerlik görevini yaptığı Amasya’da yakalanarak Bursa’ya getirildiği bildirildi.

SİLAH VE SENETLER ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 8 fişek, 2 pompalı tüfek, mağdurlara zorla imzalatıldığı belirtilen çok sayıda senet ve borç kayıtlarının tutulduğu 2 ajanda ele geçirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Yenişehir Adliyesi’ne sevk edilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı