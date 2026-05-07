Real Madrid, Valverde ve Tchouameni hakkında disiplin soruşturması başlattı

Real Madrid, antrenmanda kavga eden Federico Valverde ve Aurelien Tchouameni hakkında disiplin soruşturması başlatıldığını açıkladı.

VALVERDE VE TCHOUAMENI'YE DİSİPLİN SORUŞTURMASI

Eflatun-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ''Real Madrid, bu sabah A takım antrenmanında yaşanan olayların ardından, oyuncularımız Federico Valverde ve Aurelien Tchouameni hakkında ayrı ayrı disiplin soruşturması açmaya karar verdiğini duyurur. Kulüp, ilgili iç prosedürler tamamlandıktan sonra her iki soruşturmanın sonuçları hakkında zamanı geldiğinde bilgi verecektir.'' ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Marca’nın haberine göre; Çarşamba günü yapılan antrenmanda Federico Valverde ile Aurelien Tchouameni, yaşanan bir pozisyon sonrası sert şekilde tartıştı. İkilinin birbirini ittiği ve gerginliğin soyunma odasında da devam ettiği iddia edildi. Marca'nın bugün geçtiği habere göre ise, Tchouameni ile Valverde arasında yaşanan gerilim daha da büyüdü. Bir kez daha karşı karşıya gelen ikilinin tartışması fiziksel bir kavgaya döndü.

Habere göre; Tchouameni'den yumruk yiyen Federico Valverde, hastaneye kaldırıldı. Uruguaylı oyuncunun kaşına dikiş atıldığı ve teknik direktör Arbeloa'nın Valverde ile birlikte hastaneye belirtildi.

Cemre Yıldız
