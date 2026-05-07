İsrail'de bir kişide hantavirüs tespit edildiği bildirildi

Güncelleme:
İsrail'de, Doğu Avrupa'da enfekte olduğu düşünülen bir kişide hantavirüs tespit edildi. Hasta stabil durumda olup gözetim altında tutuluyor. Hantavirüs, kemirgenlerden bulaşan ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen bir virüs olarak biliniyor.

İsrail'de, birkaç ay önce Doğu Avrupa'da kaldığı sırada enfekte olduğu düşünülen ve semptomların ortaya çıkmasından sonra tıbbi yardım isteyen bir kişide hantavirüs tespit edildiği belirtildi.

İsrail'in Maariv gazetesinin haberinde, Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye giden yolcu gemisinde 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayın ardından ilk kez bir kişide hantavirüs tespit edildiği kaydedildi.

Birkaç ay önce Doğu Avrupa'da kalan bir kişinin semptomların görülmesinin ardından tıbbi yardım talebinde bulunduğu belirtilen haberde, yapılan antikor testi ve PCR testinde hantavirüs tespit edildiği aktarıldı.

Haberde, hastanın durumunun stabil olduğu, yoğun bakım veya karantinaya ihtiyaç duyulmadığı, buna karşın gözetim altında tutulduğu ifade edildi.

Hastanın kimliğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye (Yeşil Burun Adaları) giden MV Hondius isimli geminin yolcularında hantavirüs tespit edilmiş, virüsle enfekte olan 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Hantavirüs

Hantavirüs, çoğunlukla kemirgenlerden bulaşan bir hastalık olarak biliniyor.

Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlar gösteriyor.

Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
