Bursa Haberleri

Bursa - Bugün
Prof. Dr. Şen'den dolu yağışına kilitlenen İstanbullunun kafasını karıştıracak açıklama: Risk görünmüyor
Bursa - Bugün
Herkes dolu için önlem alırken yaptığı çıkışla şaşkına uğrattı: Meteorolojiden iyi biliyorum, dolu yağmayacak
Bursa - Bugün
Mersin'deki kadın cinayetiyle ilgisi olduğu iddia edilen zanlı Bursa'da yakalandı
Mersin'de bir kadının tabancayla öldürülmesiyle bağlantılı olduğu öne sürülen şüpheli Bursa'da gözaltına alındı.
Bursa - Bugün
Orhangazi'de uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yapılan asayiş uygulamasında gözaltına alınan 2 uyuşturucu şüphelisinden biri tutuklandı.
Bursa - Bugün
Bursa'da cinayet işleyip intihar eden arkadaşına yardım etmekle suçlanan sanık yargılanıyor
Bursa'nın Gemlik ilçesinde barışma teklifini geri çevirdiği öne sürülen eski sevgilisini öldürüp intihar eden arkadaşına yardım ettiği iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.
Bursa - Bugün
AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç'ten MHP'ye ziyaret
AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Hidayet Vahapoğlu'na ziyarette bulundu.
Bursa - Bugün
Osmangazi'de dolu nedeniyle kapalı pazar yerleri ücretsiz kullanıma açıldı
Bursa'da beklenen dolu nedeniyle Osmangazi Belediyesine ait kapalı pazar yerleri ücretsiz otopark olarak kullanılabilecek.
Bursa - Bugün
Bakan Karaismailoğlu Ankara-Sivas YHT hattında incelemelerde bulundu Açıklaması
Mersin-Adana-Gaziantep'te de hummalı bir çalışma olduğunu anlatan Karaismailoğlu, şöyle devam etti: "Ankara-İzmir hattında çalışmalar hızlı şekilde sürüyor. Yine Bursa'yı Ankara-İstanbul hattına bağlama çalışması var.
Bursa - Bugün
Emlak Katılım'ın 32'nci şubesi Antalya'da açıldı
Banka; Merkez (Ataşehir), Fatih, İkitelli, Ümraniye, Erenköy, Laleli, Sultanbeyli, Bağcılar, Pendik, Altunizade, Beykent, Güneşli, İmes, Merter, Üsküdar, Gebze, Ankara, Ankara (Ostim), Bursa, Bursa Yıldırım, İzmir, İzmit, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Samsun, Kayseri, Rize, Adana, Konya, Konya Büsan ve Antalya şubeleriyle hizmet vermeye devam ediyor.
Bursa - Bugün
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Selçuk Ecza Deposu 9,24 8,92...
Bursa - Bugün
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 5.195 -0,11 BIST ANKARA 2.156 -1,29 BIST ANTALYA 1.451 -0,17 BIST BALIKESİR 1.671 1,98 BIST BURSA 3.
Bursa - Bugün
Osmanlı'nın kurulduğu "Yanık Şehir"de tarihin izlerini arıyorlar
Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle başlatılan çalışmalar, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu nezaretinde ve Bilecik Müze Müdürlüğü kontrolünde yürütülüyor.
Bursa - Bugün
Son dakika haberleri... Diyarbakır merkezli dolandırıcılık operasyonunda 27 şüpheli tutuklandı
Bursa - Bugün
8 Ekim Perşembe DHA Spor Gündemi
Hem scout'ları hem de futbolcuları keşfeden sistem Scoutium CEO'su Efe Aydın: Sistem üzerinden yapılan transferler var "Ülkemizin her coğrafyasından video ve analiz alabiliyoruz" "Sistem bütün futbolseverlere ve bütün futbolculara açık" "Türkiye'de Beşiktaş'a verdiğimiz hizmet gibi hizmet sağlamak istiyoruz" "Yurt dışında çalışacağımız çok kulüp var" FENERBAHÇE 11: 00 Göztepe maçının hazırlıkları sürecek 14: 00 Yeni transferlerden Perotti basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak BEŞİKTAŞ 11: 30-18: 00 Siyah-beyazlı ekip, Denizlispor maçının hazırlıklarını basına kapalı gerçekleştirecek HAZIRLIK MAÇLARI 16: 00 Özbekistan - İran 19: 15 Rusya - İsveç 20: 00 Güney Afrika - Namibya 21: 45 Belçika - Fildişi Sahili 22: 00 İngiltere - Galler BASKETBOL -Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi- 18: 00 Beşiktaş - Botaş - Euroleague - 20: 00 CSKA Moscow - Maccabi FOX Tel Aviv 20: 00 Zenit Saint Petersburg - FC Barcelona 20: 30 Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko 22: 00 Real Madrid - Valencia Basket VOLEYBOL -Challenge Cup- 20: 00 UVC Holding Graz - Halkbank -AXA Sigorta Efeler Ligi- 16: 00 Afyon Bld. Yüntaş - Altekma 20: 00 Arkas Spor - Bursa B.
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BURSA
Yönetmen Sekiz Yüz
Tür Savaş
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Yönetmen Bizim Semtin Çocukları
Tür Romantik
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Yönetmen After Paramparça
Tür Romantik
BURSA
Yönetmen Yarımada
Tür Aksiyon
Marmara Bölgesi’ndeki Bursa’nın yüz ölçümü 11.043 kilometre karedir. Hristiyanlık, Müslümanlık ve Musevilik dinlerine ait eserler bulunuyor. M.S. 324 yıllarından 1563 yıllarına kadar Hristiyanlık için önemli bir yere sahip olan konsül toplantılarının 1. ve 7.’si İznik’te yapıldı. Bursa’da; Büyükorhan, Gemlik, Gürsu, Harmancık, İnegöl, İznik, Karacabey, Keles, Kestel, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Orhaneli, Orhangazi, Osmangazi, Yenişehir ve Yıldırım olarak 17 ilçe vardır. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Bursa haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Bursa son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.