Marmara Bölgesi’ndeki Bursa’nın yüz ölçümü 11.043 kilometre karedir. Hristiyanlık, Müslümanlık ve Musevilik dinlerine ait eserler bulunuyor. M.S. 324 yıllarından 1563 yıllarına kadar Hristiyanlık için önemli bir yere sahip olan konsül toplantılarının 1. ve 7.’si İznik’te yapıldı. Bursa’da; Büyükorhan, Gemlik, Gürsu, Harmancık, İnegöl, İznik, Karacabey, Keles, Kestel, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Orhaneli, Orhangazi, Osmangazi, Yenişehir ve Yıldırım olarak 17 ilçe vardır. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Bursa haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Bursa son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.