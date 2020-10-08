Bursa Haberleri
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Bursa Haberleri

Bursa haber, Bursa son dakika haberleri ve gelişmeleri.

AFAD, 5 doğa olayına karşı tedbir uyarısı yaptıBursa - Bugün
AFAD, 5 doğa olayına karşı tedbir uyarısı yaptı
Prof. Dr. Şen'den dolu yağışına kilitlenen İstanbullunun kafasını karıştıracak açıklama: Risk görünmüyorBursa - Bugün
Prof. Dr. Şen'den dolu yağışına kilitlenen İstanbullunun kafasını karıştıracak açıklama: Risk görünmüyor
Bursa'da üniversite öğrencilerine emlakçıdan 'Senet tuzağı' iddiasıBursa - Bugün
Bursa'da üniversite öğrencilerine emlakçıdan 'Senet tuzağı' iddiası
Herkes dolu için önlem alırken yaptığı çıkışla şaşkına uğrattı: Meteorolojiden iyi biliyorum, dolu yağmayacakBursa - Bugün
Herkes dolu için önlem alırken yaptığı çıkışla şaşkına uğrattı: Meteorolojiden iyi biliyorum, dolu yağmayacak
İstanbul dahil 7 il için dolu ve fırtına uyarısıBursa - Bugün
İstanbul dahil 7 il için dolu ve fırtına uyarısı
Son Dakika: Tecavüz şüphelisi eski HDP'li Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığı kaldırıldıBursa - Dün
Son Dakika: Tecavüz şüphelisi eski HDP'li Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığı kaldırıldı
Bursa: Son dakika haberi | Mersin'de Seher Özkurt'u öldüren şüpheli Bursa'da yakalandıBursa - Bugün
Son dakika haberi | Mersin'de Seher Özkurt'u öldüren şüpheli Bursa'da yakalandı
Bursa - Bugün
Mersin'deki kadın cinayetiyle ilgisi olduğu iddia edilen zanlı Bursa'da yakalandı
Mersin'de bir kadının tabancayla öldürülmesiyle bağlantılı olduğu öne sürülen şüpheli Bursa'da gözaltına alındı.
Bursa - Bugün
Orhangazi'de uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yapılan asayiş uygulamasında gözaltına alınan 2 uyuşturucu şüphelisinden biri tutuklandı.
Bursa - Bugün
Bursa'da cinayet işleyip intihar eden arkadaşına yardım etmekle suçlanan sanık yargılanıyor
Bursa'nın Gemlik ilçesinde barışma teklifini geri çevirdiği öne sürülen eski sevgilisini öldürüp intihar eden arkadaşına yardım ettiği iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.
Bursa - Bugün
AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç'ten MHP'ye ziyaret
AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Hidayet Vahapoğlu'na ziyarette bulundu.
Bursa: Yörük ve Türkmenlerden Kıbrıs ve Azerbaycan'a tam destekBursa - Bugün
Yörük ve Türkmenlerden Kıbrıs ve Azerbaycan'a tam destek
Bursa: Sokak hayvanları için dev projeBursa - Bugün
Sokak hayvanları için dev proje
Bursa - Bugün
Osmangazi'de dolu nedeniyle kapalı pazar yerleri ücretsiz kullanıma açıldı
Bursa'da beklenen dolu nedeniyle Osmangazi Belediyesine ait kapalı pazar yerleri ücretsiz otopark olarak kullanılabilecek.
Bursa: Batur: 'BUTGEM bütün şehirlerin örnek alması gereken bir proje'Bursa - Bugün
Batur: "BUTGEM bütün şehirlerin örnek alması gereken bir proje"
Bursa: Bursa polisinden uyuşturucuya geçit yokBursa - Bugün
Bursa polisinden uyuşturucuya geçit yok
Tekirdağ'da beklenen yağış başladı
Bursa - Bugün
Bakan Karaismailoğlu Ankara-Sivas YHT hattında incelemelerde bulundu Açıklaması
Mersin-Adana-Gaziantep'te de hummalı bir çalışma olduğunu anlatan Karaismailoğlu, şöyle devam etti: "Ankara-İzmir hattında çalışmalar hızlı şekilde sürüyor. Yine Bursa'yı Ankara-İstanbul hattına bağlama çalışması var.
Bursa: Tekirdağ'da beklenen yağış başladıBursa - Bugün
Tekirdağ'da beklenen yağış başladı
Bursa: 10 günde 31 bin 684 sosyal destekBursa - Bugün
10 günde 31 bin 684 sosyal destek
Bursa: Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyorBursa - Bugün
Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor
Bursa: Bursaspor dayanıklılık çalıştıBursa - Bugün
Bursaspor dayanıklılık çalıştı
Bursa - Bugün
Emlak Katılım'ın 32'nci şubesi Antalya'da açıldı
Banka; Merkez (Ataşehir), Fatih, İkitelli, Ümraniye, Erenköy, Laleli, Sultanbeyli, Bağcılar, Pendik, Altunizade, Beykent, Güneşli, İmes, Merter, Üsküdar, Gebze, Ankara, Ankara (Ostim), Bursa, Bursa Yıldırım, İzmir, İzmit, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Samsun, Kayseri, Rize, Adana, Konya, Konya Büsan ve Antalya şubeleriyle hizmet vermeye devam ediyor.
Bursa - Bugün
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Selçuk Ecza Deposu 9,24 8,92...
Bursa - Bugün
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 5.195 -0,11 BIST ANKARA 2.156 -1,29 BIST ANTALYA 1.451 -0,17 BIST BALIKESİR 1.671 1,98 BIST BURSA 3.
Bursa: TFF 1. Lig'de en çok direğe Bursaspor takıldıBursa - Bugün
TFF 1. Lig'de en çok direğe Bursaspor takıldı
Bursa: Bursaspor'u Burak Kapacak sırtlıyorBursa - Bugün
Bursaspor'u Burak Kapacak sırtlıyor
Bursa: Ruhsatsız 8 silahla yakalanan 2 şüpheli, adli konrolle serbestBursa - Bugün
Ruhsatsız 8 silahla yakalanan 2 şüpheli, adli konrolle serbest
Bursa: Arabanı yorganına göre park etBursa - Bugün
Arabanı yorganına göre park et
Bursa: Bilgi Evleri'nden EBA hizmetiBursa - Bugün
Bilgi Evleri'nden EBA hizmeti
Bursa: Son Dakika | Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklamaBursa - Bugün
Son Dakika | Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
Bursa: Bursa'da ruhsatsız silah ve mühimmat operasyonuBursa - Bugün
Bursa'da ruhsatsız silah ve mühimmat operasyonu
Bursa: Karacabey Belediyespor Başkanı Ülker: Sahaya galibiyet için çıkacağızBursa - Bugün
Karacabey Belediyespor Başkanı Ülker: Sahaya galibiyet için çıkacağız
Bursa: - Bursalı gençler Teknofest'e damga vurduBursa - Bugün
- Bursalı gençler Teknofest'e damga vurdu
Bursa: Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklamaBursa - Bugün
Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
Bursa: Transfer yapamayan Bursaspor, gençleriyle mücadele ediyorBursa - Bugün
Transfer yapamayan Bursaspor, gençleriyle mücadele ediyor
Bursa: Sedat Kılınç İnşaat Gençlerbirliği, Afyon yolcusuBursa - Bugün
Sedat Kılınç İnşaat Gençlerbirliği, Afyon yolcusu
Bursa: Trakya için turuncu kodlu uyarıBursa - Bugün
Trakya için turuncu kodlu uyarı
Bursa: Arda'ya mektup gönderdiği İdlib'deki Mehmetçikten bisiklet sürpriziBursa - Bugün
Arda'ya mektup gönderdiği İdlib'deki Mehmetçikten bisiklet sürprizi
Bursa - Bugün
Osmanlı'nın kurulduğu "Yanık Şehir"de tarihin izlerini arıyorlar
Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle başlatılan çalışmalar, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu nezaretinde ve Bilecik Müze Müdürlüğü kontrolünde yürütülüyor.
Bursa: Aslına uygun yenilenen ecdat yadigarı cami ibadete açıldıBursa - Bugün
Aslına uygun yenilenen ecdat yadigarı cami ibadete açıldı
Bursa: Trafikte kapısız araçla yolculuk eden sürücü kameradaBursa - Bugün
Trafikte kapısız araçla yolculuk eden sürücü kamerada
Bursa: Son dakika haberleri... Diyarbakır merkezli dolandırıcılık operasyonunda 27 şüpheli tutuklandıBursa - Bugün
Son dakika haberleri... Diyarbakır merkezli dolandırıcılık operasyonunda 27 şüpheli tutuklandı
Bursa: Trakya için turuncu kodlu uyarıBursa - Bugün
Trakya için turuncu kodlu uyarı
Bursa: Bursa'da ceviz hasadı başladı (2) -YenidenBursa - Bugün
Bursa'da ceviz hasadı başladı (2) -Yeniden
Bursa: Bursalı müzisyen Azerbaycan için şarkı bestelediBursa - Bugün
Bursalı müzisyen Azerbaycan için şarkı besteledi
Bursa: Korona virüsü nezle, grip ve alerjiden ayırt etme yollarıBursa - Bugün
Korona virüsü nezle, grip ve alerjiden ayırt etme yolları
Bursa: Kapısı olmadan trafikte seyreden otomobil görenleri şaşkına çevirdiBursa - Bugün
Kapısı olmadan trafikte seyreden otomobil görenleri şaşkına çevirdi
Bursa: Kapısı olmadan trafikte seyreden otomobil görenleri şaşkına çevirdiBursa - Bugün
Kapısı olmadan trafikte seyreden otomobil görenleri şaşkına çevirdi
Bursa - Bugün
8 Ekim Perşembe DHA Spor Gündemi
Hem scout'ları hem de futbolcuları keşfeden sistem Scoutium CEO'su Efe Aydın: Sistem üzerinden yapılan transferler var "Ülkemizin her coğrafyasından video ve analiz alabiliyoruz" "Sistem bütün futbolseverlere ve bütün futbolculara açık" "Türkiye'de Beşiktaş'a verdiğimiz hizmet gibi hizmet sağlamak istiyoruz" "Yurt dışında çalışacağımız çok kulüp var" FENERBAHÇE 11: 00 Göztepe maçının hazırlıkları sürecek 14: 00 Yeni transferlerden Perotti basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak BEŞİKTAŞ 11: 30-18: 00 Siyah-beyazlı ekip, Denizlispor maçının hazırlıklarını basına kapalı gerçekleştirecek  HAZIRLIK MAÇLARI  16: 00 Özbekistan - İran 19: 15 Rusya - İsveç 20: 00 Güney Afrika - Namibya 21: 45 Belçika - Fildişi Sahili 22: 00 İngiltere - Galler BASKETBOL -Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi- 18: 00 Beşiktaş - Botaş - Euroleague - 20: 00 CSKA Moscow - Maccabi FOX Tel Aviv 20: 00 Zenit Saint Petersburg - FC Barcelona 20: 30 Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko 22: 00 Real Madrid - Valencia Basket VOLEYBOL -Challenge Cup- 20: 00 UVC Holding Graz  - Halkbank -AXA Sigorta Efeler Ligi- 16: 00 Afyon Bld. Yüntaş  - Altekma         20: 00    Arkas Spor - Bursa B.
Bursa: Bursa'da atlı polisler göreve başladıBursa - Bugün
Bursa'da atlı polisler göreve başladı
Bursa: Lokantada patlamaBursa - Bugün
Lokantada patlama
Bursa: Bursa'da otomobil ile tüp yüklü kamyon çarpıştı facianın eşiğinden dönüldüBursa - Bugün
Bursa'da otomobil ile tüp yüklü kamyon çarpıştı facianın eşiğinden dönüldü
Bursa: Evcil hayvanlar salgında en yakın arkadaş olduBursa - Bugün
Evcil hayvanlar salgında en yakın arkadaş oldu
Bursa Namaz Vakitleri
İmsak05:37
Öğle12:56
İkindi16:08
Akşam18:42
Yatsı20:00
Bursa Namaz VakitleriBursa Namaz Vakitleri
Bursa Film Seansları
BURSA
Yönetmen Sekiz Yüz
Tür Savaş
BURSA
Yönetmen Bizim Semtin Çocukları
Tür Romantik
BURSA
Yönetmen After Paramparça
Tür Romantik
BURSA
Yönetmen Yarımada
Tür Aksiyon
Marmara Bölgesi’ndeki Bursa’nın yüz ölçümü 11.043 kilometre karedir. Hristiyanlık, Müslümanlık ve Musevilik dinlerine ait eserler bulunuyor. M.S. 324 yıllarından 1563 yıllarına kadar Hristiyanlık için önemli bir yere sahip olan konsül toplantılarının 1. ve 7.’si İznik’te yapıldı. Bursa’da; Büyükorhan, Gemlik, Gürsu, Harmancık, İnegöl, İznik, Karacabey, Keles, Kestel, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Orhaneli, Orhangazi, Osmangazi, Yenişehir ve Yıldırım olarak 17 ilçe vardır. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Bursa haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Bursa son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.10.2020 15:24:38. #1.15#
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