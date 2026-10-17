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Bursa Mudanya'daki Eğerce açıklarında oluşan hortum cep telefonuyla görüntülendi

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Bursa Mudanya'daki Eğerce açıklarında oluşan hortum cep telefonuyla görüntülendi
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Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Eğerce Mahallesi açıklarında öğle saatlerinde deniz yüzeyinde hortum oluştu. Çevredeki vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi; hortum bir süre sonra etkisini kaybederek gözden kayboldu.

Bursa'da deniz üzerinde oluşan hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Mudanya ilçesine bağlı Eğerce Mahallesi açıklarında meydana geldi. Öğle saatlerinde meydana gelen doğa olayı, çevrede bulunan vatandaşların dikkatini çekti.

Eğerce Mahallesi açıklarında deniz yüzeyinde oluşan hortumu fark eden vatandaşlar, o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Deniz ile gökyüzü arasında oluşan hortumun bir süre boyunca varlığını sürdürdüğü görüldü.

Deniz üzerinde etkili olan hortum, bir süre sonra etkisini kaybederek gözden kayboldu. Vatandaşların kameralarına yansıyan görüntülerde, deniz yüzeyinde oluşan hortumun bir süre görüldükten sonra ortadan kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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