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Bulaşık makinesinden çıkan yangın evi yaktı! Mahkeme üretici firmayı 135 bin lira tazminata mahkum etti

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Bulaşık makinesinden çıkan yangın evi yaktı! Mahkeme üretici firmayı 135 bin lira tazminata mahkum etti
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Bursa'da 2022'de çocuklarıyla uyuduğu gece mutfaktaki bulaşık makinesinden çıkan yangın nedeniyle evinden olan Kevser Kandemir, üretici firmaya dava açtı. Bilirkişinin makinede gizli ayıp tespit ettiği davada Bursa 4'üncü Tüketici Mahkemesi, firmayı 85 bin 418 lira maddi, 50 bin lira manevi olmak üzere toplam 135 bin 418 lira tazminat ödemeye mahkum etti. Firma kararı istinafa taşıdı.

BURSA'da yaşayan Kevser Kandemir'in, 2022 yılında evinin mutfağındaki yangının bulaşık makinesinden çıktığı belirlendi. Kandemir, bulaşık makinesini üreten firma hakkında dava açtı. Bursa 4'üncü Tüketici Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonrası mahkeme hakimi, bilirkişi raporunu da dikkate alıp, kusurlu bulduğu beyaz eşya firmasına toplam 135 bin 418 lira 50 kuruş tazminat ödemesine hükmetti.

Osmangazi ilçesi Emek Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde yaşayan Kevser Kandemir'in 2022 yılında, gece çocuklarıyla uyurken, evinin mutfağında yangın çıktı. İhbarla adrese sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Ön incelemelerde yangına, mutfaktaki bulaşık makinesinin neden olduğu belirlendi. Bilirkişi raporunda da 'Yangının bulaşık makinesinin prize takılı fiş bağlantı noktasında meydana gelen elektriksel ark sonucu meydana geldiği' ifade edildi. Kandemir, bulaşık makinesini üreten firma hakkında dava açtı. Bursa 4'üncü Tüketici Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonrası mahkeme hakimi, bilirkişi raporunu da dikkate alıp, kusurlu bulduğu beyaz eşya firmasına 85 bin 418 lira 50 kuruş maddi, 50 bin lira manevi olmak üzere toplam 135 bin 418 lira 50 kuruş tazminat ödemesine hükmetti.

YANGINDAN KISA SÜRE ÖNCE EŞİNİ KAYBETMİŞTİ

Kevser Kandemir'in avukatı Selin Aydeniz, yangından kısa süre önce eşini kaybeden müvekkilinin zor günler yaşadığını belirterek şunları anlattı:

"2022 senesinde müvekkilimiz bir beyaz eşya firmasından bir beyaz eşya satın alıyor evine. Ancak çocuklarıyla uyuduğu bir gece, bu beyaz eşyanın gizli ayıptan kaynaklı alev alması sonucu yangın çıkıyor ve bu yangın da evin diğer alanlarına da sirayet ederek müvekkilde ve çocuklarında çok ciddi mağduriyet yaratıyor. Müvekkilimiz aslında olay tarihinden önce çok yakın bir zamanda eşini de vahim bir iş kazasında kaybetmiş, çocuklarıyla yaşayan bir anne. Bu olaydan sonraki süreçte ister istemez hem evinden mahrum kalıyor hem çocukları ve kendisinin yaşadığı çok ciddi bir psikolojik travma var, bununla mücadele etmeye çalışıyor. Yaşadığı gerçekten çok ciddi bir mağduriyet söz konusu."

BİLİRKİŞİ GİZLİ AYIBI DOĞRULADI

Hukuki süreçle ilgili de bilgi veren avukat Aydeniz, "Müvekkilimiz konuyu bildirdikten sonra biz hemen delil tespit davası açtık. Lehimize sonuçlandıktan sonra alınan bilirkişi raporları kapsamında da 'gizli ayıp' olduğu doğrulandı. Biz dava sürecini başlattık, maddi-manevi tazminat taleplerimizle konuyu yargıya taşıdık. Burada da ilk derece mahkemesi lehimize bir karar verdi. Dosya lehimize sonuçlandı ilk derece mahkemesinde" dedi.

DOSYA İSTİNAFTA, KARAR EMSAL NİTELİĞİNDE

Firmanın dosyayı istinafa taşıdığını söyleyen Aydeniz, "Şu anda istinaf aşamasında, karşı tarafça istinafa taşındı. Yargılama hala sürüyor. Bu mahkeme bizim için çok önemli, çünkü tüketiciler nezdinde aslında emsal bir karar diyebiliriz. Tüketiciler bu dosya sayesinde şunu görüyorlar, bir beyaz eşya satın aldıklarında aslında satın alma işlemiyle birlikte kendi hakları sona ermiyor. Satın almadan sonra da karşılaştıkları 'gizli ayıp' gibi durumlarda hala satın aldıkları firmaya karşı, firmanın sorumlu olmasından kaynaklı haklarını talep edebiliyorlar. Almış olduğumuz herhangi bir beyaz eşya, televizyon gibi teknolojik bir üründen kaynaklı yaşadığımız bir mağduriyet varsa, bu olay bazında olduğu gibi herhangi bir yangın ya da başka bir mağduriyet olabilir, bu durumda biz ürünü almış olduğumuz firmaya karşı her zaman haklarımızı arayabiliyoruz. Bu dosya da bizim için bu noktada emsal bir nitelik taşıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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