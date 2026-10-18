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Bursa Osmangazi'de kurşunlanan iş yerindeki saldırıya ilişkin zanlılar aranıyor

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Bursa Osmangazi'de kurşunlanan iş yerindeki saldırıya ilişkin zanlılar aranıyor
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Santral Garaj Mahallesi İstanbul Caddesi'ndeki bir iş yerine araçtan ateş açıldığı ihbarı üzerine polis harekete geçti. Ekipler iş yerinde inceleme yaparken olayı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iş yerini kurşunlayan zanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Santral Garaj Mahallesi İstanbul Caddesi'nde, bir araçtan iş yerine ateş açıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

İş yerinde inceleme yapan ekipler, olayı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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