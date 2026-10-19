Bursa at yarışları iptal mi oldu, ertelendi mi, Bursa at yarışları ne zaman yapıalcak?

19 Ekim Pazartesi Bursa yarışları ertelendi mi sorusunun yanıtı netleşti. Komiserler Kurulu kararıyla koşular, aynı şart, aynı koşul ve aynı programla 22 Ekim Perşembe gününe alındı. Erteleme kararında, çim pist ölçümünün 5,8 ile "Çok Ağır" seviyesine ulaşması belirleyici oldu. Yeni programda ilk koşu saat 12.15'te başlayacak. Bursa yarışları saat kaçta, kaç koşu yapılacak? Tüm detaylar haberimizde…

BURSA AT YARIŞLARI İPTAL Mİ OLDU?

Hayır. 19 Ekim 2026 Pazartesi günü Bursa Osmangazi Hipodromu'nda yapılması planlanan yarışlar iptal edilmedi, ancak ertelendi. Komiserler Kurulu'nun kararıyla koşular, aynı şart, aynı koşul ve aynı programla 22 Ekim 2026 Perşembe günü yapılacak.

BURSA YARIŞLARI NEDEN ERTELENDİ?

Bursa yarışlarının ertelenmesinin nedeni, kentte etkili olan aşırı yağış oldu. Yağışın ardından Bursa Osmangazi Hipodromu'ndaki çim pistte yapılan ölçümde değer 5,8 olarak belirlendi ve pist "Çok Ağır" olarak sınıflandırıldı. Bu ölçüm sonucunun ardından Komiserler Kurulu, hem jokeylerin hem de atların güvenliği açısından koşuların ertelenmesine karar verdi.

ÇİM PİST ÖLÇÜMÜ NE ANLAMA GELİYOR?

At yarışlarında çim pistin durumu, zeminin sertliğini ve nem oranını gösteren ölçümlerle belirleniyor. Ölçüm değeri yükseldikçe pist daha ağır ve yumuşak hale geliyor. "Çok Ağır" olarak nitelendirilen pistlerde zemin, atların koşusunu zorlaştırıyor ve sakatlanma riskini artırıyor. Bu nedenle pist koşullarının yarışa elverişli olmadığı durumlarda koşular ertelenebiliyor.

BURSA YARIŞLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Ertelenen Bursa yarışları, 22 Ekim 2026 Perşembe günü Bursa Osmangazi Hipodromu'nda yapılacak. Yarışlar, 19 Ekim için açıklanan programla birebir aynı şekilde koşulacak.

BURSA YARIŞLARI SAAT KAÇTA?

22 Ekim Perşembe günü yapılacak Bursa yarışlarında toplam 7 koşu düzenlenecek. Koşuların başlama saatleri şöyle:

1. Koşu: 12.15

2. Koşu: 12.45

3. Koşu: 13.15

4. Koşu: 13.45

5. Koşu: 14.15

6. Koşu: 14.45

7. Koşu: 15.15

BURSA'DA YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Marmara Bölgesi'nde son günlerde etkili olan kuvvetli yağış, Bursa'da da günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bursa Valiliği, kentte etkili olan sağanak ve fırtınaya karşı vatandaşları uyarmıştı. Yağış nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri'nin bazı seferleri de iptal edilmişti.