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Bursa İnegöl'de otomobil refüjdeki bariyere çarptı, 2 kişi yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otomobilin refüjdeki bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Mehmet T. (60) yönetimindeki 16 BUB 538 plakalı otomobil, Avarlar Kavşağı yakınlarında refüjdeki bariyere çarptı.

Kazada, sürücü ile yanında bulunan eşi Ümmüye T, yaralandı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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