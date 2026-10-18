Bursa İnegöl'de taşan dere termal su yolunu kapattı, belediye çalışma başlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Bursa'nın İnegöl ilçesinde aşırı yağışın yol açtığı dere taşması nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

İlçeye bağlı kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde etkili olan sağanağın ardından bölgede bulunan dere taştı.

Taşkın nedeniyle termal suya ulaşımı da sağlayan yolun bir bölümü ulaşıma kapandı.

İnegöl Belediyesi ekipleri, taşkından etkilenen yolda çalışma başlattı.

Bölgede mahsur kalan kimsenin bulunmadığı, taşkın nedeniyle herhangi bir ev veya iş yerinin zarar görmediği öğrenildi.

Kaynak: AA