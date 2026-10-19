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Bursa İnegöl'de ampul değiştirmek isteyen iş yeri sahibi 3 metreden düşüp yaralandı

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Bursa İnegöl'de ampul değiştirmek isteyen iş yeri sahibi 3 metreden düşüp yaralandı
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Bursa İnegöl'de mobilya imalathanesinde iş yeri sahibi ampul değiştirmek için çıktığı merdivenden 3 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Yaralı, 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; polis inceleme başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde meydana gelen iş kazasında, iş yeri sahibi 3 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Ampul değiştirmek isterken yaralanan şahıs, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 14. Mobilya Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mobilya imalathanesinde çalışan iş yeri sahibi Ercan K. (39) ampulü değiştirmek için merdivene çıktı. Yaklaşık 3 metre yükseklikteki merdivenden dengesini kaybederek yere düşen şahıs yaralandı.

Yaralıya ilk müdahale, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapıldı. Ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ercan K., tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, meydana gelen iş kazasıyla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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