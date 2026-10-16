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Bir kişiyi yatırım vaadiyle 1 milyon 538 bin 500 lira dolandıran zanlı tutuklandı

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Afyonkarahisar'da internet üzerinden yatırım vaadiyle bir kişinin 1 milyon 538 bin 500 lira dolandırılmasına ilişkin soruşturmada şüpheli gözaltına alındı. Bursa'daki adresinde yakalanan zanlı, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Afyonkarahisar'da yürütülen dolandırıcılık soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden yatırım vaadiyle bir kişinin 1 milyon 538 bin 500 lira dolandırılmasına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, haksız kazanç elde eden şüpheliyi Bursa'daki adresinde gözaltına alarak Afyonkarahisar'a getirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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