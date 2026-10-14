Bursa'da 15 yıl hapis cezası bulunan zanlı, arkadaşının ateş açtığı olayda yakalandı

Bursa'da 'kasten adem öldürme' suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlıyı yakalamak için operasyon düzenleyen polis ekipleri, şüphelinin arkadaşının havaya ateş açmasıyla hareketli anlar yaşadı. Bölgeye sevk edilen takviye ekiplerle birlikte 2 şahıs yakalandı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Demetevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucunda hakkında kasten öldürme suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ü.'nün Demetevler Mahallesi'nde bir adreste saklandığı tespit edildi. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler O.Ü.'yü yakalamak istediği sırada arkadaşının havaya ateş açmasıyla hareketli anlar yaşandı. Şüphelinin arkadaşı Ç.G.'nin ruhsatsız tabancayla havaya ateş açması üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle 2 şüpheli kısa sürede etkisiz hale getirilerek yakalandı. Olayda kullanılan ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Gözaltına alınan O.Ü. ve Ç.G.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, hakkında kasten öldürme suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ü.'nün çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı