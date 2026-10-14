Haberler

Bursa'da 15 yıl hapis cezası bulunan zanlı, arkadaşının ateş açtığı olayda yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'da 15 yıl hapis cezası bulunan zanlı, arkadaşının ateş açtığı olayda yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan zanlıyı yakalamak için düzenlenen operasyonda, şüphelinin arkadaşı ruhsatsız tabancayla havaya ateş açtı. Takviye ekiplerin müdahalesiyle zanlı ve arkadaşı yakalanırken, ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

Bursa'da 'kasten adem öldürme' suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlıyı yakalamak için operasyon düzenleyen polis ekipleri, şüphelinin arkadaşının havaya ateş açmasıyla hareketli anlar yaşadı. Bölgeye sevk edilen takviye ekiplerle birlikte 2 şahıs yakalandı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Demetevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucunda hakkında kasten öldürme suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ü.'nün Demetevler Mahallesi'nde bir adreste saklandığı tespit edildi. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler O.Ü.'yü yakalamak istediği sırada arkadaşının havaya ateş açmasıyla hareketli anlar yaşandı. Şüphelinin arkadaşı Ç.G.'nin ruhsatsız tabancayla havaya ateş açması üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle 2 şüpheli kısa sürede etkisiz hale getirilerek yakalandı. Olayda kullanılan ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Gözaltına alınan O.Ü. ve Ç.G.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, hakkında kasten öldürme suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ü.'nün çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
MHP’den fon soruşturmalarına net mesaj! Altıncıysa altıncı, foncuysa foncu, ucu kime kadar gidiyorsa gitsin

MHP’den fon soruşturmalarına net mesaj! Ucu kime kadar gidiyorsa...
Tokat'ta 5 bin kişiyi hastanelik eden salgında şaşırtan gelişme! İlk bulgular farklı çıktı

Tokat'ta 5 bin kişiyi hastanelik eden salgında şaşırtan gelişme
Yamal'dan gece yarısı Galatasaray itirafı: Her şeyi değiştirebilirdi

Yamal'dan gece yarısı Galatasaray itirafı: Her şeyi değiştirebilirdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akaryakıt istasyonuna silahlı saldırı kamerada! Soğukkanlılığı buz kestirdi

Yazıhaneye girdi, ateş etti, çıktı gitti! Soğukkanlılığı buz kestirdi
Sinan Engin, ''Taraftar fena yapar'' deyip Galatasaraylı yıldızı haşladı

Sinan Engin, ''Taraftar fena yapar'' deyip Galatasaraylı yıldızı haşladı
Türk pop müziğinin usta ismi Alpay vefat etti

En son böyle görüntülenmişti! Usta isim hayatını kaybetti

Bir yıldır haftada 3 kez kapısına polis geliyor! Nedeni de akılalmaz

Bir yıldır haftada 3 kez kapısına polis geliyor! Nedeni de akılalmaz
Dünyada 2 milyar insan bu imkandan yoksun! Bakan Bayraktar çözüm için LPG’yi işaret etti

2 milyar insan bu imkandan yoksun! Bakan Bayraktar çözüm yolunu sundu
İstanbul'da lüks plazanın otoparkını su bastı! Tepki gecikmedi

İstanbul'da lüks plazanın otoparkı göle döndü! İşte o anlar
İstanbul'daki bazı üniversitelerde eğitime bir gün ara verildi

İstanbul'da çok sayıda üniversitede eğitime ara