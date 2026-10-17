Bursa Karacabey'de yetiştirilen tay 12 milyon 50 bin liraya satıldı

BURSA'da, Köse Mihal'in, kızıyla evlenen Orhan Gazi'ye çeyiz olarak hediye ettiği arazide, 7 asır önce sarayın ve ordunun at ihtiyacını karşılamak amacıyla Çiftlikat-ı Hümayun adıyla kurulan, şimdilerde ise TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi adıyla faaliyetini sürdüren harada yetiştirilen atlar, yarışlarda başarılı olmaları için hazırlanıyor. İşletmede yetiştirilen 'Üstün Umut' isimli tay, 6 Ekim'de İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenen açık artırmada 12 milyon 50 bin liraya alıcı buldu.

Osmanlı döneminde ordunun savaş atı ve iaşe ihtiyacını karşılayan, günümüzde ise Türkiye'nin önemli safkan Arap atı yetiştirme merkezlerinden biri olan Karacabey Tarım İşletmesi'nde milyonluk yarış atlarının yetiştirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 1932-1936 yılları arasında Suriye, Irak ve Arap Yarımadası'ndan getirilen atlarla safkan Arap atı yetiştiriciliğinin temellerinin atıldığı işletmede bugün 600 at bulunuyor.

Veteriner hekimlerin kontrolünde 60 personel tarafından bakımları yapılan atlar; sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez yulaf, yüksek proteinli pelet yem, vitamin ve mineral karışımlarıyla besleniyor. Meralarda yeşil otla beslenen atlar, doğal ortamlarında gelişimlerini sürdürüyor. Şampiyonlukları bulunan aygırların damızlık olarak kullanıldığı işletmede, 6 farklı familyaya mensup 12 aygırdan elde edilen taylar, Karacabey'deki satış merkezinde ve İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenen açık artırmalarla yetiştiricilerin beğenisine sunuluyor.

'10 MİLYON LİRAYA SATIN ALDIĞIMIZ AYGIRDAN YENİ ŞAMPİYONLAR YETİŞTİRİYORUZ'

TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi Müdür Yardımcısı Veteriner Hekim Eren Karabulut, işletmede şampiyonlukları bulunan aygırlardan yeni nesil yarış atları yetiştirdiklerini belirterek şunları söyledi:

"Şu anda bulunduğumuz yer, işletmemizin aygır tavlası. Burada yarışlarda üstün başarılar elde etmiş şampiyon aygırlarımız bulunuyor. İşletmemizde 6 farklı familyadan 12 aygırımız var. Bu aygırlardan belirli yöntemlerle yavrular elde ederek hipodromlarda koşacak yeni şampiyonlar yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Burada gördüğümüz Demirberke isimli atımız, 2021 yılında İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda 900 bin liraya satışa sunulmuştu. Bu atı 2025 yılında sahibinden 10 milyon liraya satın aldık. Şimdi ondan yeni yavrular elde ediyoruz."

'BİR TAYIMIZ 12 MİLYON 50 BİN LİRAYA SATILDI'

İşletmede yetiştirilen tayların milyonlarca liraya alıcı bulduğunu söyleyen Karabulut, "Buradaki aygırlarımızın her biri değerli kan hatlarına sahip ve şampiyon tay yetiştirme potansiyeli bulunan atlar. Bu aygırlardan elde ettiğimiz tayları, her yıl düzenlenen satışlarda yetiştiricilerin beğenisine sunuyoruz. Son olarak 6 Ekim'de İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda açık artırma yöntemiyle düzenlenen satışta, Üstün Umut isimli tayımız 12 milyon 50 bin liraya alıcısıyla buluştu. Bu, Türkiye'de bir safkan Arap atı için ulaşılan en yüksek satış rakamı oldu. Amacımız, bu atların hipodromlarda başarı elde etmesini sağlamak ve Arap atı yetiştiriciliğini sürdürmek" ifadelerini kullandı.

'GEÇMİŞTEN GELEN MİRASI GELECEĞE TAŞIYORUZ'

TİGEM'in yalnızca yarış atı yetiştirmediğini, aynı zamanda safkan Arap atlarının genetik mirasını da koruduğunu vurgulayan Karabulut, "1932-1936 yılları arasında Atatürk'ün talimatıyla Suriye, Irak ve Arap Yarımadası'ndan getirilen atların soyunu koruyarak geleceğe taşımak istiyoruz. Kurumumuzun temel görevlerimizden biri de gen kaynaklarını korumak. Geçmişten bize miras kalan bu atları bilimsel yöntemlerle yetiştirerek gelecek nesillere aktarmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı