Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Bursa İnegöl'de iki elektrikli bisiklet çarpıştı, 17 yaşındaki sürücü yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa İnegöl'de iki elektrikli bisiklet çarpıştı, 17 yaşındaki sürücü yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Nuri Doğrul Caddesi'nde saat 12.30 sıralarında iki elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 17 yaşındaki sürücü yaralandı. Kadın trafik polisi ambulans gelene kadar yaralının başında şemsiyeyle bekledi; genç, İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2 elektrikli bisikletin çarpışmasıyla sürücülerden Ömer A. (17) yaralandı. Kadın trafik polisi ise yaralı ıslanmasın diye ambulans gelene kadar başında şemsiyeyle bekledi.

Kaza, saat 12.30 sıralarında, Nuri Doğrul Caddesi'nde meydana geldi. Ömer A.'nın kullandığı elektrikli bisiklet ile karşı yönden gelen Keremullah L.'nin (26) kullandığı elektrikli bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere düşen Ömer A., yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kadın trafik polisi, yerde yaralı halde yatan gencin ıslanmaması için ambulans gelene kadar başında şemsiyeyle bekledi. Polis, sağlıkçıların müdahalesi sırasında da şemsiyesiyle beklemeye devam etti.

Ömer A., ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 68 sitede yayınlandı.
8 aydır saçlarını boyatmıyor! Nurgül Yeşilçay nedenini açıkladı

8 aydır saçlarını boyatmıyor! Nedeni belli oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şişli'de konserde fenalaşan 3 kişiden F.A. öldü, 2 kişinin hayati tehlikesi sürüyor

Binlerce kişinin katıldığı konserde fenalaşan 3 kişiden biri öldü
Dünyaca ünlü şarkıcı evinin havuzunda ölü bulundu

Ünlü isim evinde ölü bulundu! Havuzdaki detay polisi harekete geçirdi
Nilperi Şahinkaya Brad Pitt’i eledi! Beğendiği ismi açıkladı

Nilperi Şahinkaya’dan Brad Pitt çıkışı: Şimdi “Sen kimsin?” diyecekler
Emekli maaşlarında yeni hesap! Ocak zammı için 3 senaryo

Emekli maaşlarında yeni hesap! İşte 3 farklı zam senaryosu
Pendik'te inşaat alanında toprak kaydı! 9 katlı apartman boşaltıldı

Apartmanın dibindeki toprak kaydı! 9 katlı binada tahliye
Kaos büyüyor! ABD 'Sizi uyarmıştık' dedi, Macron'dan hamle gecikmedi

ABD'den yangını körükleyecek açıklama geldi, Macron düğmeye bastı
İstanbul'daki sel felaketinde can kaybı 5'e yükseldi

İstanbul'u vuran sel felaketinden kahreden haber