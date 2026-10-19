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Bursa İnegöl'de ampul değiştiren iş yeri sahibi 3 metre yüksekten düşerek yaralandı

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Bursa İnegöl'de mobilya imalathanesi sahibi Ercan K., ampul değiştirmek için çıktığı 3 metre yüksekliğindeki merdivenden düşerek yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ercan K., İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı; polis inceleme başlattı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sahibi olduğu mobilya imalathanesinde ampul değiştirmek isterken 3 metre yüksekliğindeki merdivenden düşen Ercan K. (39) yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 14'üncü Mobilya Sokak'taki mobilya imalathanesinde meydana geldi. İş yeri sahibi Ercan K. ampul değiştirmek için çıktığı 3 metre yükseklikteki merdivenden dengesini kaybederek düştü. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ercan K., ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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