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İnegöl'de 53 kişi tavuklu pilavdan zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde hayır etkinliğinde ikram edilen tavuklu pilavı yiyen 53 kişi, mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle İnegöl Devlet Hastanesine başvurdu. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi edilen 53 kişi taburcu oldu, İlçe Jandarma Komutanlığı soruşturma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir hayır etkinliğinde yemek yedikten sonra rahatsızlanan 53 kişi, hastaneye başvurdu.

Kırsal Çitli Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte ikram edilen tavuklu pilavı yiyen bazı kişilerde mide bulantısı ve kusma şikayetleri görülmeye başlandı.

Rahatsızlanan kişiler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle İnegöl Devlet Hastanesine başvurdu.

Hastanede tedavi altına alınan 53 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA
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