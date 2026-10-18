Bursa İnegöl'de bıçak kavgasında 1 ölü, 2 yaralı; şüpheli hastanede gözaltına alındı

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BURSA'nın İnegöl ilçesinde iddiaya göre kız meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Olayın şüphelisi yaraladığı arkadaşlarının durumunu öğrenmek için gittiği hastanede polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 22.00 sıralarında İnegöl'ün Orhaniye Mahallesi 2'inci Varışlı Sokak'ta meydana geldi. Arkadaş grubu arasında kız meselesi yüzünden çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada iddiaya göre Yunus Emre U., üzerinde taşıdığı bıçağı çekerek Emirhan D. (20), Ensar Galip A. (16) ve Emre Acar'ı (18) yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalbinden ve sırtından yaralanan Emre Acar, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybederken, diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Acar'ın cesedi, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

BIÇAĞI ÇÖPE ATMIŞ

Olayın şüphelisi Yunus Emre U., bıçakladığı kişilerin sağlık durumunu öğrenmek için hastaneye geldiği sırada polis ekiplerince gözaltına alındı. Yunus Emre U.'nun itirafı üzerine suç aleti bıçak, hastane girişindeki çöp kutusunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı