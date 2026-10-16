Kelechi Iheanacho kimdir? Metin Oktay'ın rekorunu geçen Bursasporlu golcü kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

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Metin Oktay'ın 1962-63 sezonunda Galatasaray formasıyla kurduğu gol serisi dokuz maçta durmuştu. Saffet Sancaklı 1995-96'da Kocaelispor'da aynı sayıya ulaştı ama geçemedi. 64 yıl sonra o çizgiyi Bursaspor'un Nijeryalı golcüsü Kelechi Iheanacho aştı.

Bursaspor, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Muğlaspor deplasmanına çıktı. NTV'nin haberine göre yeşil-beyazlılar maçı 3-0 kazandı; Iheanacho iki gol attı, bir gole de pas verdi. Bu gollerle ligde üst üste 10 maçta gol atmış oldu. Milliyet'in hatırlattığına göre Trabzonspor'da Paul Onuachu da daha önce 10 maç üst üste gol atmıştı, ama o serinin iki maçı Türkiye Kupası'ndaydı. Iheanacho bunu yalnız lig maçlarıyla yapan ilk oyuncu.

KELECHI IHEANACHO KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Kelechi Iheanacho, tam adıyla Kelechi Promise Iheanacho, Bursaspor'da forvet oynayan Nijeryalı futbolcu. 3 Ekim 1996'da Nijerya'nın Imo eyaletindeki Owerri kentinde doğdu. Bu ayın başında 30 yaşına girdi. Boyu 1,85 metre. Futbola memleketi Owerri'deki Taye Akademisi'nde başladı.

U-17 DÜNYA KUPASI'NDA ALTIN TOP

Birleşik Arap Emirlikleri'nde oynanan 2013 FIFA U-17 Dünya Kupası'nı Nijerya kazandı. FIFA'nın kayıtlarına göre Iheanacho turnuvada 6 gol attı, 7 gole pas verdi ve Meksika'nın 3-0 yenildiği finalde de fileleri havalandırdı. Turnuvanın en iyi oyuncusuna verilen Altın Top'u aldı. Gümüş Ayakkabı da onundu.

MANCHESTER CITY'DEN LEICESTER'A

Dünya Kupası'ndan sonra Manchester City'nin altyapısına geçti. A takımdaki ilk resmi maçına Ağustos 2015'te Watford karşısında oyuna sonradan girerek çıktı ve City'de 64 maçta 21 gol attı.

3 Ağustos 2017'de yaklaşık 25 milyon sterlinlik bonservisle Leicester City'ye transfer oldu. Yedi yıl kaldığı kulüpte 2020-21 sezonunda FA Cup'ı kazandı ve kupayı 4 golle bitirdi. 2021'deki Community Shield'da Manchester City'yi 1-0 yendikleri maçın tek golünü penaltıdan o attı. 2023-24'te Championship'i kazanıp Premier Lig'e dönen kadrodaydı. Leicester formasıyla 232 maçta 61 gol attı.

SEVİLLA'DA GOLSÜZ GEÇEN SEZON, CELTIC'TE ÇİFTE KUPA

Leicester'la sözleşmesi bitince 31 Temmuz 2024'te bedelsiz olarak Sevilla'ya gitti. İspanya'da işler yürümedi: La Liga'da hiç gol atamadı. Şubat 2025'te sezon sonuna kadar kiralık olarak Middlesbrough'ya geçti, Sevilla ile sözleşmesi de Eylül 2025'in başında karşılıklı anlaşmayla feshedildi.

Hemen ardından İskoçya'nın Celtic takımıyla bir yıllık sözleşme imzaladı. Nijerya gazetesi ThisDay'in haberine göre sakatlıkların süresini kısıtladığı sezonda 24 maçta 9 gol attı, birçok maçı oyuna sonradan girip çözdü. Celtic o sezon hem ligi hem İskoçya Kupası'nı kazandı. Iheanacho, Dunfermline'ın 3-1 yenildiği kupa finalinde de gol attı.

BURSASPOR'A NASIL GELDİ?

Celtic'le sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erdi. ThisDay'e göre İskoç kulübü yeni bir teklif yaptı, ancak oyuncu Bursaspor'un mali açıdan daha iyi teklifini seçti. Bursaspor transferi 17 Temmuz 2026'da açıkladı; Sporx'un haberine göre sözleşme üç yıllık.

Ligin ilk haftalarında da durmadı. Sporx, 14 Eylül'deki haberinde Esenler Erokspor ile 2-2 biten maçtan sonra Iheanacho'nun ligdeki gol sayısını 9, asist sayısını 2 olarak verdi.

NİJERYA MİLLİ TAKIMINDA

Iheanacho, Nijerya A Milli Takımı'yla 2023 Afrika Uluslar Kupası'nda finale kadar gitti. Güney Afrika ile oynanan yarı finalde seriyi bitiren penaltıyı o kullandı ve gole çevirdi. Nijerya turnuvayı ikinci tamamladı.