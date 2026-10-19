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AK Parti'li Varank, Filyos'un 7 yıllık dönüşümünü anlattı

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AK Parti'li Varank, Filyos'un 7 yıllık dönüşümünü anlattı
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TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Filyos Limanı'nın 7 yıllık dönüşümünü anlatarak, "Bugün geldiğimiz noktada sadece Cumhuriyet tarihinin değil, Osmanlı'dan beri Türkiye'nin Anadolu coğrafyasının...

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Filyos Limanı'nın 7 yıllık dönüşümünü anlatarak, "Bugün geldiğimiz noktada sadece Cumhuriyet tarihinin değil, Osmanlı'dan beri Türkiye'nin Anadolu coğrafyasının gördüğü en büyük yatırımlarından birini ülkemize kazandırdık" dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki Filyos Özel Endüstri Bölgesi'nde bulunan Filyos Limanı'nın 7 yıllık dönüşümünü anlattı. Varank, sanal medya hesabından paylaştığı videoda, liman yatırımına yönelik geçmiş dönem muhalefetin eleştirilerini hatırlatarak, bölgeyi ilk ziyaret ettiği 2019 yılında hiçbir faaliyetin olmadığı düz bir arazi ile karşı karşıya olduklarını söyledi.

'HİZMET ETMEK İÇİN GAYRET ETTİK'

Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti kadrolarının bölgede bir endüstri bölgesi ilan ettiğini ve limanın yapılması için de çalışmalara başlandığını kaydederek, "Özellikle o zamanki CHP milletvekilleri 'Siz buraları insanlara peşkeş çekiyorsunuz' dediler. Ama bugün geldiğimiz noktada o işte atılan temellerin devamında sadece Cumhuriyet tarihinin değil, Osmanlı'dan beri Türkiye'nin Anadolu coğrafyasının gördüğü en büyük yatırımlarından birini ülkemize kazandırdık. Biz her zaman bu millete hizmetkar olmak için bu ülkeye hizmet etmek için gayret ettik. Allah izin verdikçe de bu gayreti göstermeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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