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Bursa İnegöl'de bariyerlere çarpan otomobildeki yaralı çift hastaneye kaldırıldı

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Bursa İnegöl'de bariyerlere çarpan otomobildeki yaralı çift hastaneye kaldırıldı
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Bursa İnegöl'de Bursa-Ankara kara yolu üzerindeki Avarlar Kavşağı'nda otomobilin refüjdeki bariyerlere çarpması sonucu sürücü ile eşi yaralandı. Araçta sıkışan çift itfaiye ekiplerince kurtarılıp İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde refüjdeki bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Mehmet T. (60) ile yanındaki eşi Ümmüye T. (58) yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Bursa- Ankara kara yolu ilçe girişindeki Avarlar Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Mehmet T.'nin, 16 BUB 538 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan araç, refüjdeki bariyerlere çarptı. Bariyer demirlerinin saplandığı otomobilin sürücüsü Mehmet T. ile yanındaki eşi Ümmüye T. yaralandı.

İhbarla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan çift, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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