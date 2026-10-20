Bursa'da İznik Gölü'nde yapılan denetimde yasak olan 1 teyp ele geçirildi

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Bursa'da İznik Gölü genel avlağında gerçekleştirilen kontrollerde kullanımı yasak olan 1 teyp ele geçirildi.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü ekipleri, av ve yaban hayatının korunmasına yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda İznik Gölü genel avlağında gerçekleştirilen kontrollerde, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında kullanılması yasak olan 1 adet teyp tespit edildi.

Ekiplerce el konulan cihazla ilgili işlemler yürütülürken kent genelinde yasa dışı avcılığın önlenmesi ve doğal yaşamın korunmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı