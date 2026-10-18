Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Nihat Yeşiltaş 7 bin 59 oyla Yeni Parti Bursa İl Başkanlığına yeniden seçildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nihat Yeşiltaş 7 bin 59 oyla Yeni Parti Bursa İl Başkanlığına yeniden seçildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeni Parti Bursa İl Başkanlığı seçiminde Nihat Yeşiltaş, rakibi Özgür Şahin'i geride bırakarak yeniden il başkanı seçildi. Bursa'nın 17 ilçesinde yapılan oylamada Yeşiltaş 7 bin 59, Şahin 5 bin 858 oy aldı.

Yeni Parti Bursa İl Başkanlığı seçiminde mevcut başkan Nihat Yeşiltaş ile Özgür Şahin yarıştı. Oylamanın tamamlanmasının ardından sandıktan birinci çıkan Yeşiltaş, yeniden il başkanı seçildi.

Bursa'da Yeni Parti üyeleri, il başkanını belirlemek için sandık başına gitti. Mevcut İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ile Özgür Şahin'in yarıştığı seçimde oy verme işleminin sona ermesinin ardından sayım yapıldı.Bursa'nın 17 ilçesinde gerçekleştirilen seçimde üyeler, saat 09.00'dan itibaren oylarını kullandı. Saat 18.00'de oy verme işleminin tamamlanmasıyla sandıklar açılarak oyların sayımına geçildi.

Sayım sonucunda rakibi Özgür Şahin'i geride bırakan Nihat Yeşiltaş, üyelerin desteğini alarak yeniden il başkanlığına seçildi. Açıklanan sonuçlara göre Nihat Yeşiltaş 7 bin 59 oy alırken, Özgür Şahin ise 5 bin 858 oyda kaldı. Böylece Yeni Parti Bursa İl Başkanlığında Yeşiltaş'ın görevi devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İnegöl'de kız meselesi kavgasında 18 yaşındaki Emre Acar öldü! Şüpheli, yaraladığı arkadaşlarını görmeye geldiği hastanede yakalandı

Arkadaşını öldürdü, yaraladıklarını görmeye hastaneye gitti
Turnayı gözünden vurdu! Vincenzo Montella'ya dev talip

Dev talip! Montella turnayı gözünden vurdu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlk 10 dakikada 3 gol attılar, biri orta sahadan! Beşiktaş'ın rakibi dağıldı

İlk 10 dakikada 3 gol attılar, biri orta sahadan
Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda dehşet! Otomobile çarpan TIR köprüden uçup yandı, şoför son anda atladı

Otomobile çarpan TIR köprüden uçtu! Şoför son anda atladı
Balıkesir Bandırma'daki Daskyleion'da 7 fırın ve 2 bin 600 yıllık tohumlar bulundu

Tam 2 bin 600 yıllık! Yerin altında bozulmadan kalmış
AK Parti'ye geçeceği iddia edilmişti: Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'den açıklama

Cenazede Erdoğan'la bir aradaydı! AK Parti iddialarına yanıt verdi
Telefon dolandırıcıları 78 yaşındaki adamı ikna etti! 200 bin liralık altınları son anda sarraf kurtardı

Telefonu bir an bırakmadı! Altınlarını sarraf son anda kurtardı
Arnavutköy'de yanında kız çocuğuyla gelen şüpheli, 10-15 parça kıyafeti askısıyla alıp çıktı! O anlar kamerada

Kız çocuğuyla geldi, tüm kışlık alışverişini bedavaya yaptı!
8 aydır saçlarını boyatmıyor! Nurgül Yeşilçay nedenini açıkladı

8 aydır saçlarını boyatmıyor! Nedeni belli oldu