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Bursa Osmangazi'de minibüsle ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü 10 kişi yaralandı

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Bursa Osmangazi'de minibüsle ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü 10 kişi yaralandı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Keles Yolu'nda saat 17.00 sıralarında yolcu minibüsüyle hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı; kazada 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri araçta sıkışanları çıkarırken jandarma yol güvenliği alıp soruşturma başlattı.

BURSA'da yolcu minibüsüyle hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Kaza saat 17.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Keles Yolu kırsal Güneybayırı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İ.C. yönetimindeki yolcu minibüsüyle, karşı şeritten gelen Bilal Asa yönetimindeki 16 RM 668 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazanın şiddetiyle iki araç da savruldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, itfaiye ekipleri de hafif ticari araçta sıkışan Bilal Asa ile yolcu koltuğunda oturan Aliye Asa'yı (80) bulundukları yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Aliye Asa'nın hayatını kaybettiği belirlenirken, iki araçta da toplam 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

Jandarma ekipleri yol güvenliği alırken, kazayla ilgili soruşturmaya başlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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