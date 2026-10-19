Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Gemlik ve Kumla sahillerinde lodosun batırdığı tekneler vinçle sudan çıkarılıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gemlik ve Kumla sahillerinde lodosun batırdığı tekneler vinçle sudan çıkarılıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Gemlik ilçesi ve Kumla Sahili'nde şiddetli lodosun batırdığı tekneler, bugün vinç yardımıyla denizden çıkarılmaya başlandı. Teknelerin sudan çıkarılmasıyla hasarın boyutu daha net ortaya çıkarken, olay balıkçıları ve tekne sahiplerini mağdur etti.

Bursa'nın Gemlik ilçesi ile Kumla Sahili'nde etkili olan şiddetli lodos nedeniyle batan tekneler, vinç yardımıyla denizden çıkarılmaya başlandı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde etkili olan fırtına, Gemlik ve Kumla sahillerinde büyük hasara yol açmış, dalgaların yükselmesiyle kıyıda bağlı bulunan çok sayıda küçük tekne su alarak batmıştı. Fırtınanın ardından teknelerini kurtarmak için harekete geçen tekne sahipleri, bugün vinç yardımıyla denizden çıkarma çalışmalarına başladı. Ekiplerin çalışmaları sırasında batan tekneler vinçle sudan kaldırılarak kıyıya alındı.

Şiddetli lodosun yol açtığı hasarın boyutu teknelerin sudan çıkarılmasıyla daha net ortaya çıkarken, yaşanan olay balıkçıları ve tekne sahiplerini mağdur etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 79 sitede yayınlandı.
Erkan Petekkaya, Hülya Avşar’ın yürüyüşüne yaptığı yoruma açıklık getirdi: Espri yaptım

Hülya Avşar yorumu ile gündemdeydi! İlk kez açıklama yaptı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Futbolcuların maç öncesi kokladığı küçük tüplerin sırrı ortaya çıktı

Bu küçük tüplerin sırrı ortaya çıktı
Fransa'da yağmacılara büyük şok! Telefonlarda o mesaj belirdi

Yağmacılara soğuk duş! Telefonlarına gelen mesajla donup kaldılar
İsrailli kadına öfke büyüdü! Dev alışveriş merkezi tahliye edildi

AVM'de onu görünce deliye döndüler! Binanın tamamı tahliye edildi
Kanada’da askeri üste yangın faciası! 4 asker öldü, 19'u ağır 39 yaralı var

Kanada'yı yasa boğan yangın! 4 asker öldü, 19'u ağır 39 yaralı
Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı

Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı
Bursa’da pilav gününde 100 kişi hastanelik oldu

İlçeyi ayağa kaldıran olay! 100 kişi bir gecede hastanelik oldu
Denizin ortasında keyfin böylesi! Görenler şaşkına döndü

Akıllara durgunluk veren manzara