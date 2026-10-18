Bursa İnegöl'de bıçaklanarak hayatını kaybeden Emre Acar toprağa verildi

Bursa İnegöl'de bıçaklanarak hayatını kaybeden Emre Acar toprağa verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İnegöl'de kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 18 yaşındaki Emre Acar, Çinili Camisi'ndeki cenaze namazının ardından Karalar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Acar'ın tabutunu arkadaşları taşıdı.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
İnegöl'de çıkan kavgada Yunus Emre E. (18) tarafından bıçaklanarak hayatını kaybeden Emre Acar (18), Çinili Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından kırsal Karalar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Acar'ın tabutunu arkadaşları taşıdı.
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL, (Bursa),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı