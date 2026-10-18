Bursa’dan Azerbaycan’ın bağımsızlık mücadelesine vefa mesajı

Azerbaycan'ın bağımsızlığını yeniden kazandığı 18 Ekim 1991 tarihinin yıl dönümünde açıklama yapan Azerbaycan Kültür Derneği Bursa Şubesi Başkanı Handan Askeran Ton, bağımsızlık mücadelesinin öncü isimlerini minnetle anarken, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki sarsılmaz kardeşlik bağlarına dikkat çekti.

Azerbaycan Kültür Derneği'nin 1949 yılında Mehmet Emin Resulzade tarafından Ankara'da kurulduğunun altını çizen Handan Askeran Ton "Azerbaycan'ın bağımsızlığına kavuştuğu güne kadar geçen süreçte Türkiye ile Azerbaycan arasında köprü oldu. Azerbaycan'ın sesini dünyaya duyurmak ve bağımsızlık ülküsünü yaşatmak için tarihi bir misyon üstlendi" diye konuştu.

Handan Askeran Ton "28 Mayıs 1918 tarihinde Mehmet Emin Resulzade öncülüğünde kurulan Azerbaycan halk Cumhuriyeti, Azerbaycan halkının bağımsızlık idealinin simgesi olmuştur. Kısa ömrüne rağmen özgürlük, demokratik devletçilik tarihinde silinmez iz bırakmıştır" dedi.

Başkan Handan Askeran Ton, Azerbaycan halkının Ebulfez Elçibey liderliğinde yıllara yayılan mücadelesi ve bağımsızlık iradesi sonucunda 18 Ekim 1991 tarihinde bağımsızlığın yeniden tesisine yönelik Anayasal kanun kabul edildiğine dikkat çekti. "Böylece Azerbaycan kendi geleceğini belirleme hakkını yeniden kazandı" diyen Handan Askeran Ton sözlerini şöyle sürdürdü;

"Bu tarihi süreci anarken Mehmet Emin Resulzade'yi, Ebulfez Elçibey'i, bağımsızlık uğruna mücadele edenleri, şehitleri ve özgürlük idealini kuşaktan kuşağa taşıyan Azerbaycan halkını saygıyla, minnetle anıyoruz. Türkiye ve Azerbaycan ortak kökleri, tarihleri, kültürleri ve sarsılmaz gönül bağıyla birbirine kenetlenmiş iki kardeş ülkedir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Azerbaycan'ın kederi bizim kederimiz, sevinci bizim sevincimizdir. Yaşasın bağımsız Türkiye, yaşasın bağımsız Azerbaycan, yaşasın Türkiye-Azerbaycan kardeşliği."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı