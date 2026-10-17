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Bursa Yıldırım'da polisin durdurduğu araçtaki 2 şüpheliyi mahalleli kaçırdı

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Bursa Yıldırım'da polisin durdurduğu araçtaki 2 şüpheliyi mahalleli kaçırdı
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Bursa Yıldırım'da sivil trafik ekiplerinin dur ihtarına uymayan otomobil polisçe durduruldu; mahalleli polisin üzerine yürüyerek araçtaki 2 şüpheliyi kaçırdı. Polis kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtı, şüphelilerin uyuşturucu maddeyle kaçtığı öğrenildi.

Bursa'da sivil trafik ekiplerinin dur ihtarına uymayan otomobil kaçmaya başladı. Polisin aracı durdurması ile beraber mahalleli polisin üzerine yürüdü. Polis, kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtı. O anlar anbean kameraya yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri bir araçtan şüphelendi. Şüphe üzerine durdurulmak istenen araç polisten kaçmaya başladı. Hacivat Mahallesi'nde aracı durduran polis ekipleri adeta neye uğradığını şaşırdı. Sürücüyü ile yanındaki şahsı sorgulamak isteyen ekipler, karşısında mahalleliyi buldu. Polisin üstüne yürüyen mahalle sakinleri araçta bulunan 2 şüpheliyi olay yerinden kaçırdı.

Polis havaya ateş açtı

Yaşanan olay sonrası polis ekipleri kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtı. Yaşanan olayda şüphelilerin uyuşturucu madde ile kaçtığı öğrenildi. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Korku dolu anlar, saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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