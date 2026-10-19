Bursa Osmangazi'de alkolü fazla kaçıran kişi yaklaşık 10 kez pencereye çıktı

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Bursa'da alkolü fazla kaçıran şahıs, cama çıkarak yine ortalığı ayağa kaldırdı. Polis ekipleri saatlerce ikna etmek için uğraşırken, itfaiye ekipleri de hava yastığını açıp önlem aldı. Aynı kişinin bu hareketi yaklaşık 10 kez tekrarladığı öğrenilince, ortaya "Bu kaçıncı bölüm" dedirten görüntüler çıktı.

Olay, Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alkolün dozunu kaçıran bir kişi cama çıkarak intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri şahsı ikna etmek için uzun süre dil dökerken, itfaiye ekipleri de aşağıda hava yastığı açarak olabilecek bir düşmeye karşı tedbir aldı.

Aynı senaryo, aynı adres

Şahsın benzer şekilde yaklaşık 10 kez intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Her defasında polis ve itfaiye ekiplerini alarma geçiren olay, mahallede adeta tekrar bölümüne döndü. Ekipler adamı ikna etmek için uğraşırken, itfaiyenin hava yastığı da olabilecek bir tehlikeye karşı hazır bekledi.

Saatler süren çabaların ardından şahıs ikna edilirken, mahalledeki hareketlilik de sona erdi. Ekiplerin aynı şahıs için defalarca seferber olması, gece mesaisini uzattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı