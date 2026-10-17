Bursa Osmangazi'de minibüsle hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 10 yaralı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yolcu minibüsüyle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Bursa-Keles yolu kırsal Güneybayırı Mahallesi yakınlarında seyir halinde olan İ.C. idaresindeki yolcu minibüsüyle, karşı yönden gelen Bilal Asa yönetimindeki 16 RM 668 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, hafif ticari araçtaki Aliye Asa (80) hayatını kaybetti. İki araçtaki 10 kişi ise yaralandı.

Ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere sevk edilen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: AA