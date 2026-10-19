Bursa'da 290 bin ton zeytin rekoltesi beklenirken Gemlik'te 65-70 bin ton öngörülüyor

Bursa genelinde bu sezon 290 bin ton zeytin rekoltesi beklenirken, kentte 165 bin tonluk sofralık zeytin üretiminin yanı sıra yaklaşık 30 bin ton zeytinyağı rekoltesine ulaşılması öngörülüyor.

Gemlik Ziraat Odası Başkanı Ercan Barutçuoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı, ziraat odaları, kooperatif ve akademisyenlerden oluşan komisyonda zeytin rekoltesine ilişkin tahminlerin ortaya çıktığını belirtti.

Bursa'da zeytin üretiminde Orhangazi, Gemlik, Mudanya ve İznik ilçelerinin başı çektiğini vurgulayan, kent genelindeki tarımsal potansiyele dikkati çeken Barutçuoğlu, Osmangazi'de tarım alanlarının azalması nedeniyle üretimin düştüğünü, Karacabey'de ise son yıllarda artış gözlendiğini kaydetti.

"165 bin ton sofralık, 125 bin ton yağlık zeytin bekleniyor"

Bölgedeki rekolte beklentisi ve kullanım alanlarına ilişkin detayları paylaşan Barutçuoğlu, "Sadece Bursa il genelinde bu sene beklenen toplam zeytin üretimi yaklaşık 290 bin tondur. Bu rekoltenin 165 bin tonunun yemeklik, yani sofralık zeytin olarak işleneceği tahmin ediliyor. Yaklaşık 125 bin tonunun ise yağlık olarak ayrılacağını hesaplıyoruz. Sadece Bursa'da bu sene 30 bin ton zeytinyağı rekoltesi bekliyoruz" dedi.

Barutçuoğlu, sofralık zeytine adını veren sadece Gemlik'te 65-70 bin ton rekolte beklendiğini belirterek, bunun 35 bin tonunun sofralık olarak değerlendirileceğini söyledi.

Hasat öncesi erken sıkım fiyatları belli oldu

Bölgede henüz fiilen ana hasat dönemine girilmediğini belirten Barutçuoğlu, yeşil zeytinden erken hasat zeytinyağı üretimi yapan tesislerin fiyat açıklamaya başladığını ifade etti.

Ege Bölgesi'nde yeşil zeytin toplanması ve tür farkı nedeniyle hasadın başladığını hatırlatan Barutçuoğlu, "Bölgemizde şu anda fiilen ana hasat başlamış değil. Ancak bazı yağ fabrikaları erken hasat zeytinyağı üretimi için kilogram başına 45-50 lira civarında fiyat açıkladı. Bazı bölgelerde bu rakam 60 lirayı buluyor. Şu an için sadece vatandaşların tüketim amaçlı topladığı kırmalık zeytin hareketliliği mevcut" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı